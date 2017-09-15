В Запорожье поймали наглых домушников (ФОТО)

В Запорожье на улице Киевской экипаж патрульных заметил двух неизвестных, которые, увидев полицейских, внезапно побежали в разные стороны, передает пресс-служба патрульной полиции.

Один из беглецов спрятался в кустах у забора. Когда патрульные подошли к нему, они увидели рядом три рюкзака и две пары хозяйственных рукавиц. Отработав территорию, быстро нашли и второго беглеца. Проверив мужчин по базе данных, инспекторы выяснили, что судом обоим запрещено круглосуточно оставлять жилье.

На вопрос, где они взяли рюкзаки, граждане заверили, что это их имущество. Однако четко ответить, что именно находится там, не смогли. При общении нервничали.

А уже в 13 часов на линию «102» поступил вызов о краже с проникновением из частного дома на улице Больничной.

Узнав об этом, патрульные сразу поняли, что и к чему. Согласно ст. 34 Закона Украины «О Национальной полиции» инспекторы провели поверхностную проверку граждан и их вещей. В рюкзаках обнаружили детские игрушки, кухонные весы, мобильный телефон, наручные часы, планшет, фотоаппарат, кожаную сумку, солнцезащитные очки, инструменты, блокнот со старыми банкнотами и даже бытовую химию.

Граждане признались, что проникли в закрытый дом через окно и похитили оттуда все эти вещи. Придя к указанному дому, инспекторы увидели беспорядок: все было разбросано по полу. Хозяйка дома узнала свои вещи, она была удивлена, что воров нашли так быстро и поблагодарила патрульных за качественную работу.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у задержанных похищенные вещи в присутствии понятых. Мужчин же доставили в отделение полиции.

Сейчас воры в СИЗО.