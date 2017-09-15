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В Запорожье полиция задержала трех налоговиков на взятке

От
Valeriy
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Оперативники задокументировали «схему» вымогательства налоговиками взятки, после чего задержала троицу нечистых на руку сотрудников Госфискальной службы.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, установлено, что во время проверки деятельности субъекта предпринимательства налоговики обнаружили нарушение, связанное с осуществлением хоздеятельности при реализации предпринимателем подакцизных товаров.
Однако, за 8 тыс. гривен, то есть за сумму, вдвое меньше штрафа, предусмотренного санкцией по выявленному нарушению, они согласились не предпринимать каких-либо мер, направленных на привлечение его к административной ответственности. Эту сумму они предложили перечислить на банковскую карточку, что и было сделано предпринимателем.

После получения денежного перевода оперативники полиции вместе с прокуратурой наведались в служебные кабинеты налоговиков с обыском. Сейчас идет расследование в уголовном производстве, начатом в прокуратуре Запорожской области по ч.3 ст.368 УК «Получение неправомерной выгоды должностным лицом». Кроме того, в рамках уголовного производства установлены и задокументированы другие факты получения неправомерной выгоды преступной группой налоговиков путем перечисления на вышеуказанную банковскую карточку.

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