В Запорожье состоится весьма необычный праздник

16 сентября с 14:00 до 18:00 в ЦПКиО «Дубовая роща» впервые в Запорожье пройдет городское мероприятие «День Отца».

По информации управления по работе с молодежью и семьей департамента семьи и молодежи Запорожского горсовета, целью мероприятия является: популяризация семейных ценностей, на которых строится крепкая и дружная семья, а также поддержка и развитие положительного, творческого, духовного и культурного потенциала родителей и детей.

В программе мероприятия:

— торжественное открытие праздника;

— выступление военного оркестра Национальной гвардии Украины, заслуженной артистки Украины Инны Гапон, талантливых коллективов города.

— проведение торжественной церемонии награждения образцовых и ответственных пап, а также победителей городского конкурса «А мій тато.. »

— конкурсно-развлекательная программа для всей семьи с сюрпризами и подарками от партнёров мероприятия;

— проведение мастер-классов;

— флешмобы по скайджампингу, динамической гимнастике для пап с детками; «Zumbaаэробика» для всей семьи.