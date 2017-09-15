В Запорожье суд приговорил за взятку двух работниц Госфининспекции к 5 годам тюрьмы

В Запорожье суд приговорил за взятку двух работниц Госфининспекции к 5 годам...

Апелляционный суд Запорожской области оставил без изменений приговор суда первой инстанции: по 5 лет каждой с конфискацией имущества.

Напомним, в октябре 2015 года главные финансовые инспекторы Госфининспекции (сейчас называется Аудитслужба, а раньше КРУ) требовали деньги от должностного лица одного из управлений Запорожского горсовета за неотражение выявленных нарушений в акте проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Свои услуги инспекторы оценили более чем в 20 тыс. гривен. Сотрудники СБУ задержали должностных лиц в собственном кабинете при получении взятки. Обеим вменили в вину ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса «Получение неправомерной выгоды должностными лицами».

Во время заседаний Жовтневого суда Запорожья подсудимые не признали свою вину. Суд признал обеих виновными в получении взятки и приговорил к 5 годам каждую с конфискацией имущества. Суд второй инстанции оставил приговор без изменений.