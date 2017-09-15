В невод запорожского браконьера угодили сазаны и судаки (ФОТО)

Злодей, выйдя в Запорожское водохранилище на резиновой лодке, выловил запрещенной сетью судаков и сазанов. Госинспекторы Запорожского рыбоохранного патруля задержали гражданина, который осуществлял незаконный рыбный промысел.

При пересчете незаконно выловленной рыбы инспекторы установили, что нарушитель, учитывая действующие таксы на расчет ущерба, причиненного природе, «наловил» штраф в размере свыше 3 тысяч гривен.

Кроме этого, ему грозит еще штраф по факту грубого нарушения природоохранного законодательства — на браконьера составлен административный протокол по ч.4 ст.85 КоАП. Сети и лодка отобраны до решения суда.