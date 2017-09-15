Житель запорожского села смертельно отравился угарным газом

Вчера, 14 сентября, в доме жителя села Широкое Ореховского района Запорожской области произошло ЧП.

Пожилой хозяин погиб от угарного газа во время небольшого возгорания собственного дивана. Пожар самоликвидировался, но 59-летний мужчина умер. Полиция проводит расследование по этому факту.

Напомним, накануне похожая трагедия произошла в селе Степное Мелитопольского района. В собственной кровати скончался 56-летний мужчина. По всей видимости, человек уснул с не потушенной сигаретой, после чего задымился матрас. Возгорание, заметив дым, ликвидировали соседи, но селянин уже погиб.