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Житель запорожского села смертельно отравился угарным газом

От
Valeriy
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Вчера, 14 сентября, в доме жителя села Широкое Ореховского района Запорожской области произошло ЧП.
Пожилой хозяин погиб от угарного газа во время небольшого возгорания собственного дивана. Пожар самоликвидировался, но 59-летний мужчина умер. Полиция проводит расследование по этому факту.
Напомним, накануне похожая трагедия произошла в селе Степное Мелитопольского района. В собственной кровати скончался 56-летний мужчина. По всей видимости, человек уснул с не потушенной сигаретой, после чего задымился матрас. Возгорание, заметив дым, ликвидировали соседи, но селянин уже погиб.

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