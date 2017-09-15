Запорожская модель стала участницей «Мисс Украина-2017»

На прошлой неделе в Киеве состоялся национальный конкурс красоты «Мисс Украина-2017». 24 претендентки на победу сражались за главный титул страны. Среди всех конкурсантов, за корону боролась и мелитопольская модель Евгения Криворотько.

В первом выходе финалистки предстали перед членами жюри в красивейших платьях от украинского дизайнера. О мелитопольской девушке, которая представляла Запорожскую область рассказали, что она модель, фотомодель, бывшая гимнастка и будущий переводчик иностранных языков.

Евгения на конкурсе показала свой благотворительный проект, который направлен на привлечение средств и внимания к проблемам детских домов и детей-сирот. Увы, запорожанка не прошла в следующий этап отбора. Но запорожская модель считает, что уже победила, попав в число красивейших украинок.

Титул «Мисс Украина-2017» присвоили 18-летней Полине Ткач из Киевской области.