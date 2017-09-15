Запорожский район будет получать горячую воду с промплощадки

В этом году будет разработан проект реконструкции тепловых сетей для того, чтобы в 2018 году Заводской район Запорожья в отопительный сезон получал горячую воду за счет тепла промплощадки. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской городской власти.

Концерн «Городские тепловые сети» уже подготовил проект. Сейчас он проходит экспертизу. Работы начнутся сразу же после прохождения всех необходимых процедур.

Все работы будут выполнены в период отопительного сезона. Влиять на его прохождение они не будут. Завершение реконструкции планируется осуществить до 1 апреля. Проект позволит в будущем сэкономить несколько миллионов кубометров газа.