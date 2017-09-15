Запорожского солдата будут судить за убийство двух контрактников

На прошлой неделе, 10 сентября, в Кировоградской области произошло убийство двух военных-контрактников 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ ВСУ. Об этом сообщает Медиацентр Энергодар.

Вечером 10 сентября в одной из воинских частей Кировоградской области солдат совершил две короткие очереди в направлении двух военнослужащих этой же части, которые тренировались. В результате ранений старший сержант и солдат погибли на месте происшествия.

В произошедшем обвиняется 35-летний военнослужащий, житель Энергодара. Мужчина прошел АТО. По факту гибели двоих военных открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.