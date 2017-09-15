Запорожцев приглашают на фестиваль консервации

В ближайшие выходные на площади Маяковского в Запорожье пройдет фестиваль консервации. Начало праздника в 10 часов утра, сообщает на своей странице Facebook волонтер Надежда Мороз.

Как отмечает общественная активистка, локация с ее волонтерской организацией «ВареникиZP» будет находиться справа от фонтанов. Там можно будет угоститься варениками с разными начинками и кулешом. Собранные средства пойдут на нужды 55-й артбригады.

Кроме того, будут проводиться конкурсы на скоростную и качественную лепку вареников, оформление и презентацию вареников с вишней на суд жюри. Победителей наградят призами от организаторов фестиваля.

Кроме того, волонтеры готовятся к поездке к защитникам. Овощи, фрукты, цитрусовые, мед, сало, сладости, носки, футболки, средства личной гигиены, консервацию можно приносить на фестиваль или в офис «ВарениковZP» по адресу: проспект Соборный 152В/21. Реквизиты для финансовой помощи: 4149 4996 4752 6803.