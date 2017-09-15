К вопросу о том, почему законы Украины не нравятся уже даже грекам

Тут и не знаешь с чего начать… С того, что уже и «Динамо» (Киев) в Лиге Европы сегодня некому по телевизору показать? А может с того, что власти вроде бы начали репрессии в связи с прибытием г-на Саакашвили в Украину, но как-то, знаете, квело. Т.е. в лучших традициях Администрации Януковича, которая с конца ноября 2013 года так раскочегарила ситуацию в стране, что события сначала 21 января 2014 года, а затем 18 и 20 февраля стали логическим продолжением всего ранее навороченного.

Тут заметим одно: «Минстець» и путинский «Агитпроп» проиграли Михеилу Саакашвили прессу. Да, всего в первые два дня… Это как во время ж.д. блокады Донбасса Семенченко-Парасюком и их соратниками. Потом уже «блокадников» облили помоями и напустили на них Аброськина-Голубана, а в итоге пришлось даже сознаться, что это Украина экономически содержит «наших торговых партнеров», ежедневно убивающих украинских солдат.

Тут та же история. Тысячи людей на площади во Львове, тысячи людей на площади в Черновцах, и дальше пришлось кого-то там задержать, кого-то просто обыскать, а кому-то и объявить подозрение. Ну и, разумеется, вляпаться с прослушкой в номере Саакашвили черновицкой гостиницы тоже пришлось. Для грузинского же экс-президента подобная атмосфера — это подарок судьбы.

А в это самое время… А в это самое время даже у наших юго-западных соседей, которые обычно и вынужденно не заостряли ситуацию с Украиной, поняли, что уже можно. Что в Украине нет МИДа, а украинская власть настолько слаба, что в любой момент рухнет. А значит самое время записаться за «хотелки» Путина, и за это ничего не будет.

«Болгария, Венгрия, Греция и Румыния обратятся в ОБСЕ из-за нового украинского закона «Об образовании». («Гордон.ua»). Если учесть, что Россия с нами воюет, Белорусь же — ее ближайший сателлит, Польша — единственная страна мира, обвинившая украинцев в геноциде, «Словакия — стабильный и надежный партнер России и Беларуси», Молдова тоже осудила наш закон, Турция якшается с Россией на почве своих сирийских устремлений, официальная же Грузия дружит с нами против Саакашвили, то где союзники истекающей кровью и отбивающейся от агрессии Украины?

Тут самое время попросить г-на Климкина оставить кресло Главы МИД и убыть по месту рождения и получения паспорта. Но не в Украине, похоже, его назначали, не в Украине и снимать будут.

А вся эта катавасия началась в период ЕВРО-2012. Несмотря на все медиа-усилия Путина по дискредитации финала Чемпионата Европы по футболу в Украине, последний прошел блестяще. Но самое страшное для путинщины наблюдалось в другом: к концу июня 2012 года даже в Запорожье начали появляться украинские флаги на машинах. Этого в Москве стерпеть не могли, и громко рыкнули своей киевской подтанцовке. Та взяла под козырек уже во вторник после воскресного финала чемпионата в Киеве.

Так появился «языковый» закон Кивалова-Колесниченко. Задача последнего — просто нейтрализовать всплеск патриотических настроений в Украине, организовать традиционные распри по линии Запад-Восток и подготовить будущую «антифашистскую» кампанию 2013 года Шувалова-Левочкина.

Во всяком случае, ни запорожские, ни крымские чиновники, менты и прочие никаких дивидендов с этого закона не получили. Правда, до этого они ненавидели и презирали Украину и украинцев просто так, а теперь уже вроде как по закону.

Другой вопрос — Закарпатье, Буковина, Бессарабия! На которую имеют виды Венгрия и Румыния. В некоторых районах Закарпатской области учительские конференции августа 2012 года уже прошли на венгерском. Значительная часть населения (до 100 тысяч) получили венгерские паспорта, и многие жители ни украинским, ни русским (в т.ч. и молодежь) уже не владеют. Среди обзавевшихся паспортом ЕС отмечены и чиновники областного и районного масштаба.

Ситуация с румынским языком пока не столь катастрофична, но тенденции тоже угрожающие. И пока вал сепаратистских проблем на Западе страны лишь нарастал, наши власти делали вид, что слепы и глухи. И вот наконец принят закон «Об образовании» — мягкий и с учетом европейских традиций, но лучший друг Путина венгерский премьер Орбан и себе пытается построить «Великую Венгрию». О его политике красноречивее всего говорит вот такой заголовок: «Все свое премьерство Орбан воюет с Брюсселем». Т.е. с ЕС.

А тут совершенно слабая Украина с руководством, полностью зависимым как от России, так уже и от Европы/США. Чего бы по ней (Украине) не потоптаться и не заявить о своих претензиях на Закарпатье?

Румыны более вежливы, молдаване тоже, но вот появление в компании совместного прессования Украины Болгарии и Греции, у которых территориальных претензий к нам, слава Богу, нет, но есть серьезная зависимость от России — это впервые.

Демарш Юго-Востока Европы против Украины, заметим, случился на фоне следующей информации, распространенной УНИАН (10.09.2017 г.): «Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве поздравило Украину с принятием нового закона об образовании. «Поздравляем Украину с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие молодежи — залог будущего», — отметили американские дипломаты».

Так что вот такие пироги мы сегодня имеем. Проще говоря, мы имеем сегодняшнюю оценку политического и экономического веса Украины в Европе глазами наших соседей. И эта новость ничем не лучше трагических новостей с фронта. И не только в плане потерь, но и в плане заявлений типа украинских генералов.

Вот цитата из «Нового времени» «После обращения бойцов и волонтеров Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отозвал из зоны проведения боевых действий генерал-майора Петра Никитенко в связи с провокационными высказываниями в адрес бойцов и возвеличивание армии страны-агрессора… По прибытии в зону проведения боевых действий, Никитенко унижал бойцов-добровольцев и высказывал мнение о «величии армии» страны-агрессора и нецелесообразности войны с ней». (8.09.2017 г.).

А генерал Никитенко, между прочим, это зам. командующего Сухопутными войсками ВС Украины. Т.е. большой «бугор» для всего АТО и прочих.

Поэтому у вас еще есть вопросы, почему наш закон «Об образовании» не нравится даже Греции?

Леонид Романовичев