СМИ: в Запорожье едет Саакашвили

Михаил Саакашвили запланировал визит в Запорожье на 21 сентября. Встреча с ним состоится в 16 30 в районе ДК «Днепроспецсталь» (бульвар Шевченко). Об этом сообщает Прав.Да.

По информации издания, желание встретиться с главой «Руху нових сил» уже изъявили представители ряда политических и общественных организаций.

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили пересек границу с Украиной 10 сентября. До этого он был лишен гражданства распоряжением президента Петра Порошенко. Представители украинских силовых ведомств назвали нахождение Саакашвили на территории Украины незаконным.

Мэр соседнего Днепра Борис Филатов накануне написал пост в Facebook, в котором связал визит Саакашвили в город и распоряжение о запрете бродячих цирков с животными на территории Днепра. «На время визита Михаила Саакашвили и «Руха новых сил» во вверенный мне земляками город, приостанавливаю действие вышеуказанного распоряжения», – написал Филатов.

Пост был распространен в СМИ, Филатова отнесли к «порохоботам».