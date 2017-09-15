Футболисты запорожского «Металлурга» одержали первую победу в чемпионате

Сегодня, 15 сентября, «Металлург» одержал первую победу в чемпионате второй лиги и прервал затянувшуюся серию неудач.

В первом тайме на поле примечательных событий практически не было. «Ингулец-2» обозначил желание играть «первым номером», однако, особых дивидендов из этого не извлек, создав лишь один полумомент в середине тайма. «Металлург» же сосредоточил особые усилия на оборонительных действиях, и редко приближался к воротам гостей, сообщила пресс-служба клуба.

После перерыва «Металлургу» удалось выровнять игру, тем не менее, на стартовых минутах также особой остроты не наблюдалось. В такой умиротворенной обстановке, как гром среди ясного неба стал первый гол запорожцев. На 59 минуте Черников прошел по своему флангу и остро прострелил в штрафную, где Керножицкий в одно касание переправил мяч над голкипером под перекладину ворот гостей.

«Ингулец-2» довольно быстро пришел в себя, вернув на время инициативу. Команды начали проводить замены. На 76 минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, который четко реализовал Кобуладзе. Впрочем, последнее слово все же было за «Металлургом», и вновь в центре внимания оказался Черников. Он откликнулся на пас из глубины поля, ворвался в штрафную, и убрав ложным замахом защитника, сильно пробил с правой ноги. Отыграться гостям не хватило ни времени, ни сил. Таким образом, «Металлург» прерывает свою затянувшуюся негативную серию и одерживает первую победу в сезоне 2017-2018 годов!!!

«Металлург» — «Ингулец-2» 2:1

Голы: Керножицкий (59), Черников (86) – Кобуладзе (76, с пенальти)