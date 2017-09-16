В Запорожье жестко дали по рукам милиционеру, торговавшему наркотиками

Бывшего сотрудника полиции приговорили к 6 годам лишения свободы за торговлю наркотиками.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, сотрудник отдела по борьбе с оборотом наркотиков одного из райотделов Запорожья с октября 2014 года по январь 2015 года занимался сбытом на территории Запорожья метадона и марихуаны. Стоимость наркотических средств составила почти 50 тысяч гривен.

Суд признал злоумышленника виновным по обвинению в ч.2 статьи 307 УК и приговорил его к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Пресс-служба прокуратуры стыдливо не указала название райотдела, в котором служил милиционер, и то, что приговор не вступил пока не вступил в силк — у экс-милиционера есть право обжаловать приговор.