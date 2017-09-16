В Запорожье планируют масштабную ярмарку

В этом году, 7 и 8 октября, на Набережной автомагистрали в Запорожье пройдет ежегодная Покровская ярмарка. Об этом сообщает департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА.

На очередном заседании рабочей группы рассмотрели состояние подготовки к проведению ярмарки, в том числе размещение экспозиций участников ярмарки, участие производителей сельскохозяйственной продукции, мастеров-ремесленников. Ожидается прибытие гостей из других областей – Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, а также из немецкого города-побратима Оберхаузена.

Запорожский горсовет разработал сайт, на котором каждый желающий может ознакомиться с местом и временем проведения, условиями участия, а также зарегистрироваться и заполнить онлайн-заявление для непосредственного участия в ярмарке.