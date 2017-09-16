В Запорожье подзабыли Дворец времен Януковича

Всего несколько лет назад это медицинское учреждение было у всех на слуху. Еще бы! Пусковые сроки его очередей, казалось, знал весь город. Президент Янукович и министр здравоохранения Богатырева имели объект обязательным пунктом при посещении Запорожья и области. И вот скоро четыре года, как все стихло. Никого почему­-то не интересует «дворец с окнами на парк». А ведь там не просто кипит жизнь, там она рождается!

ВМЕСТО СПРАВКИ И ПРЕДИСЛОВИЯ

Это ­ не шутка! В Запорожском областном перинатальном центре за период с полного окончания работ (декабрь 2013 года) по сегодня родилось 12560 детей. Притом с наращиванием, как сказали бы в советское время, показателей: 2013 год ­ 119 младенцев, 2014 г. ­ 3154, 2015 ­ 3579, 2016 год ­ 3606 и за восемь месяцев текущего года ­ 2333. Заметим, что по проекту центр рассчитан на 3200 родов в год, а всего здесь 124 койко­-места.

Заметим также, что учреждение и задумывалось для обеспечения особо трудных случаев при протекании беременности и собственно родов. Об этом говорит и статистика: 14% всех родившихся ­ недоношенные (появившиеся на свет раньше нормального срока), 25% родов ­ путем кесарева сечения.

Здесь мы просто вынуждены вставить немного отсебятины. В период «прежней власти» реализовывалось всего три социальных программы. Это ­ «Школьный автобус», «Скорая помощь» и перинатальные центры. Последних в Украине было построено 12, в том числе в Запорожье.

Заметим, что закупка школьных автобусов и автомобилей «неотложки» при всех громких пиар­акциях «отцов» области и города проводилась в рамках «оптимизации». Проще говоря, закрытия школ и лечебных заведений. Но чтобы детей учить хотя бы в соседних селах, а больных куда­то доставлять полечить, «проявлялась отеческая забота».

С перинатальными центрами совсем другое дело! Это, кажется, единственный случай, когда прежняя власть, пусть и с самопиаром, но сделала инвестиции в будущее страны. Ибо государство начинается с граждан, которые должны для начала родиться. По возможности, здоровыми…

НЕМНОЖКО НЕОБХОДИМОЙ «КАНЦЕЛЯРЩИНЫ»

К сожалению, за последние годы, когда никто на перинатальном центре уже не пиарится, акулы пера и микрофона тоже почти потеряли к нему всяческий интерес. И вот ради исправления этого «пробела» в работе корреспондент «Верже» встретилась с главным врачом Запорожского перинатального центра Александром Кирилюком.

О чем говорили? О сегодняшнем дне центра. Александр Дмитриевич порадовал вестью, что еще в прошлом году его учреждение было аккредитовано уполномоченной комиссией МЗ Украины с присвоением ему первой квалификационной категории.

Ныне, языком документа, мы имеем «коммунальное учреждение охраны здоровья III уровня, в котором оказывается высокоспециализированная медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях матерям и новорожденным группы высокого риска, а также женщинам репродуктивного возраста на фоне патологий, которые требуют малоинвазивного оперативного вмешательства».

Малоинвазивное — это, уже простым языком, операции в щадящем для пациента режиме, с минимумом разрезов, рассечений, но с использованием новейших технологий хирургического вмешательства.

Добавим, что во всех 100% случаев родильные залы центра для пациенток индивидуальные, обеспечено проведение партнерских родов, совместное пребывание матери и ребенка, исключительно грудное вскармливание и так далее.

В неонатологии (раздел медицины, который изучает младенцев и новорождённых, их рост и развитие, заболевания и патологические состояния) обеспечивается круглосуточный мониторинг жизненных функций пациентов. За этим следят в отделениях как интенсивной терапии, так и постинтенсивного наблюдения перинатального центра.

Кроме того, здесь (извини, читатель, за скуку) «обеспечены алгоритмы респираторной поддержки, широкое использование по показаниям неинвазивной вентиляции, в т.ч. новорожденным с низкой массой тела, соблюдения режима для выхаживания детей, рожденных раньше срока, максимальное привлечение родителей для ухода за малышами с использованием профессиональной психологической поддержки родственников».

Сразу, чтобы не забыть, объясним, что такое инвазивная вентиляция легких. Наука дает такое определение: «Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) — это метод поддержки дыхания человека с помощью аппарата ИВЛ… Это своего рода «протез» дыхательных путей, который будет выполнять функцию наружного легкого при любой слабости дыхательных мышц».

Да, поговорили о войне. Александр Кирилюк сообщил, что с начала боевых действий в Луганской и Донецкой областях перинатальный центр столкнулся со значительным потоком беженцев. В частности, за помощью обратились 577 пациенток, в т.ч. из Донецкой — 500 женщин, из Луганской — 73, из АР Крым — 4. Сейчас на обслуживании в Запорожье ­ полумиллионный Мариуполь. Ибо Донецкий областной перинатальный центр по известным причинам не может оказать помощь женщинам этого города.

РОДДОМ ДЛЯ ОЧЕНЬ РИСКОВАННЫХ СЛУЧАЕВ

Да, это, наверное, наиболее точное определение перинатального центра. Читатель уже знаком со статистикой. Мы ее немного расшифруем. Рискованные случаи ­ это появление на свет недоношенных детей со сроком от 22 недель. Нормальная беременность, напомним, протекает 40 недель, или 280 дней. Кроме того, речь идет и о маловесных новорожденных. Ну и, разумеется, случаи т.н. многоплодной беременности. К слову сказать, в центре за весь период работы появились на свет 408 двоен и шесть троен.

Добавим, что в подобных лечебных учреждениях должны рожать пациентки с т.н. сложными соматическими патологиями: сахарный диабет, заболевания сердечно­сосудистой, центральной нервной системы. А также здесь появляются на свет маленькие пациенты, которым специалисты с помощью УЗИ диагностировали пороки внутриутробного развития новорожденных и нуждающиеся в оперативном лечении.

— В подобных случаях, ­ продолжает Александр Кирилюк, — мы созваниваемся с коллегами из 5­й детской больницы или областной детской больницы. После рождения дети с серьезными проблемами направляются именно в эти учреждения, проходят дообследование, и в случае подтверждения диагноза врачи прибегают к оперативному вмешательству.

Замечу, что коллеги довольно успешно проводят операции новорожденным. Также центр сотрудничает с киевлянами. Особенно по пациентам с сердечно­сосудистыми патологиями. Мы дистанционно консультируемся, составляем план ведения больных или же транспортируем пациентов в Научно­практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины (более известен по фамилии его директора как Институт Емца).

— Кроме того, — продолжает доктор Кирилюк, — у нас рожают женщины с тяжелыми формами токсикоза. Мы проводим и оперативное лечение беременных пациенток с доброкачественными опухолями (миомы больших размеров), чтобы дать возможность выносить и родить ребенка методом кесарева сечения.

Оперируем доброкачественные кисты, кистомы беременным лапароскопическим методом, т.е. все теми же щадящими для тканей организма способами хирургического вмешательства. С этого года мы начали оперировать малоинвазивным методом несовершеннолетних пациенток, т.е. девочек с доброкачественными новообразованиями. Если у женщины обнаружено злокачественное образование, в специализированной клинике одновременно проходят роды и операция онкологов.

Заметим, что в центре есть лишь одно специфическое отделение, которое отличает его от классического роддома. Это ­ отделение второго этапа выхаживания недоношенных детей.

— В случае рождения маловесного ребенка или ребенка, пострадавшего при тяжелых родах, — рассказывает Александр Дмитриевич, — проходит этап реанимации. Раньше, в эпоху еще 5­роддома, на базе которого и создан перинатальный центр, из отделения интенсивной терапии мы сразу направляли детей в 5­ю детскую больницу или областную детскую больницу. Сейчас же это происходит только после того, как 30­дневный курс лечения не дал полной нормализации состояния пациента.

ЖИЗНЬ В ЭПОХУ НЕСПРАВЕДЛИВЫХ ЗАРПЛАТ

Коснулись темы персонала. Главврач только грустно вздохнул. Ибо нехватка персонала — это, по его словам, проблема не только Запорожья, но и всей Украины. Речь в первую очередь о специалистах по неонатологии, т.е. детских кардиологах, анестезиологах, реаниматологах.

— Их мало готовили в вузах, — объясняет ситуацию Александр Кирилюк, — и, кроме того, это ответственная работа, очень большие психологические и физические нагрузки. Коллектив же у нас в основном молодой, а приходится и в нерабочее время выходить, подменять коллег. Поэтому многие работают здесь на энтузиазме. Мы, правда, стараемся доплачивать за интенсивность, сверхурочные. Но даже в случае повышения зарплаты, мне кажется, здесь будут работать фанаты, которые, так сказать, этим всем болеют…

Еще одной проблемой стало новое современное оборудование. «Оно дорогое, — продолжает Александр Дмитриевич, — стоит десятки миллионов гривен и нуждается в профилактическом ремонте. Мы стараемся, чтобы оборудование постоянно находилось в рабочем состоянии. Привлекаем сертифицированных специалистов, которые прошли обучение на производственных циклах, стендах, где эти установки изготавливались. У нас, замечу, есть аппараты искусственного дыхания, которые не просто дышат за пациента, а они так запрограммированы, что заставляют самого пациента принимать участие в процессе дыхания. И если параметры выходят за пределы нормы, это оборудование блокирует работу, чтобы не случилось повреждения легочной ткани.

Есть, например, также лапароскопическая стойка «Олимпус», с помощью которой проводятся хирургические вмешательства, на сегодняшний день в основном все запланированные вмешательства закончились малоинвазивным методом. Важно, чтобы пациентка приходила с документами по ходу протекания беременности. Впрочем, если нужно дообследование, женщина его проходит у нас.

— Но у вас ведь тоже есть оплата? — не удержалась от вопроса уже автор этих строк.

— Те женщины, которые рожают у нас, через банк проплачивают сумму. Я сравниваю это с туристической путевкой по принципу «все включено». Т.е. от анализов и наркоза до полной выписки роженицы. Впрочем, добавлю, что мы в основном принимаем тяжелых пациенток. Но и в других роддомах Запорожья тоже хорошая квалификация врачей.

И в завершение ­ еще немного статистики. В стране «война, которой нет», и мать­природа, наверное, учитывает это обстоятельство. В Запорожском перинатальном центре пусть и на процент, но мальчиков родилось больше (6479), чем девочек (6310)…

СОВЕТ ОТ ДОКТОРА КИРИЛЮКА

«Уважаемые мамы! Обращайте внимание на здоровье своих дочерей! Когда в школе проходят профосмотры, ни в коем случае не нужно их избегать. Ведь сегодня очень много девочек с опухолевидными образованиями яичников, которые попадают к нам в срочном порядке. Если бы эти проблемы были выявлены на ранних стадиях, их можно было бы лечить более успешно, возможно, даже не прибегая к операции».

ТЕМ, КТО НЕ ВЕРИТ НАШИМ ВРАЧАМ!

Доктор Кирилюк: «Был случай, когда к нам обратилась запорожанка, которая вместе с мужем работала в Объединенных Арабских Эмиратах. У нее была беременность на фоне множественных миом. За границей кесарево сечение и консервативная пластическая операция по удалению миом стоит 50 тысяч долларов в акушерском госпитале. У нас она была прооперирована и удалено 11 узлов, выписана на 8-е сутки. Потом женщина пришла ко мне, показала малыша в 2 месяца и сказала, что улетает к мужу в Эмираты».

Светлана Третьяк