В Запорожье цены «золотой осени» 2017-го злее цен трудной зимы 2015 года

Корреспондент «Верже» прошелся фактически по трем рынкам на ул. Базарной: старому (бывшему Анголенко), радиорынку и оптовому. Получилась таблица цен, которую мы предлагаем нашему читателю. Для сравнения предлагаем цены Запорожья, опубликованные 24 февраля 2015 года одним из городских интернет-ресурсов. Напомним, что сегодняшние цены касаются самого начала «золотой осени», а 2015 года — самого конца зимы. Добавим также, что 24 февраля 2015 г. — это день, когда правительству и НБУ удалось обвалить курс гривны к доллару до нынешнего уровня. Цены представлены в гривнах, в основном за килограмм продукции.

Наименование продуктов Цены на 24.02.2015 Радио- рынок Рынок Анголенко Оптовый Свиная мякоть 60 от 110 120 Сало с прослойкой 48 от 75 85 Говядина мякоть 70 110 110 Говядина на кости от 70 от 70 Куриное филе 44 80 85 Куриная грудка 39 68 68,5 Куриная печень 35 49,6 49,6 Грибы 38 29-33 Свекла 5,5 7 Картофель 4 от 6 7-12 от 4,8 Морковь 6,5 8-9 7 Капуста 7 6 8 Помидоры 6 7-15 от 4 Лук 6 7 10 4,8 Баклажаны 14 15 от 10 Яблоки 12-13 от 14 18-20 Огурцы 10-20 20 Перец сладкий 10-20 15-25 10-13 Макаронные изделия от 13 от 16 от 16 Сахар 5 кг 80 81-84 81-84 Подсолнечное масло 1л 24 25 25 Рис 1 кг 24,5 20,6-28 22-28 Гречка 1 кг 21 26 26 Сливочное масло 1 кг 100 80-129 90-140 Домашний творог 1 кг 40-50 35-40 25-70 Молоко 1л 10 10-12 12 Яйца (десяток) 9-18 15,5-22 15,5-22,5

Светлана Третьяк