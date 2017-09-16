В Запорожье цены «золотой осени» 2017-го злее цен трудной зимы 2015 года

Корреспондент «Верже» прошелся фактически по трем рынкам на ул. Базарной: старому (бывшему Анголенко), радиорынку и оптовому. Получилась таблица цен, которую мы предлагаем нашему читателю. Для сравнения предлагаем цены Запорожья, опубликованные 24 февраля 2015 года одним из городских интернет-ресурсов. Напомним, что сегодняшние цены касаются самого начала «золотой осени», а 2015 года — самого конца зимы. Добавим также, что 24 февраля 2015 г. — это день, когда правительству и НБУ удалось обвалить курс гривны к доллару до нынешнего уровня. Цены представлены в гривнах, в основном за килограмм продукции.
|Наименование продуктов
|Цены на 24.02.2015
|Радио-
рынок
|Рынок Анголенко
|Оптовый
|Свиная мякоть
|60
|от 110
|120
|Сало с прослойкой
|48
|от 75
|85
|Говядина мякоть
|70
|110
|110
|Говядина на кости
|от 70
|от 70
|Куриное филе
|44
|80
|85
|Куриная грудка
|39
|68
|68,5
|Куриная печень
|35
|49,6
|49,6
|Грибы
|38
|29-33
|Свекла
|5,5
|7
|Картофель
|4
|от 6
|7-12
|от 4,8
|Морковь
|6,5
|8-9
|7
|Капуста
|7
|6
|8
|Помидоры
|6
|7-15
|от 4
|Лук
|6
|7
|10
|4,8
|Баклажаны
|14
|15
|от 10
|Яблоки
|12-13
|от 14
|18-20
|Огурцы
|10-20
|20
|Перец сладкий
|10-20
|15-25
|10-13
|Макаронные изделия
|от 13
|от 16
|от 16
|Сахар 5 кг
|80
|81-84
|81-84
|Подсолнечное масло 1л
|24
|25
|25
|Рис 1 кг
|24,5
|20,6-28
|22-28
|Гречка 1 кг
|21
|26
|26
|Сливочное масло 1 кг
|100
|80-129
|90-140
|Домашний творог 1 кг
|40-50
|35-40
|25-70
|Молоко 1л
|10
|10-12
|12
|Яйца (десяток)
|9-18
|15,5-22
|15,5-22,5
Светлана Третьяк