На «Каменной могиле» под Мелитополем провели День степи

9 сентября в Национальном заповеднике Украины «Каменная могила» под Мелитополем провели праздник «День степи», на котором все гости мероприятия могли погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать, как жили наши предки.

Заместитель директора Национального заповедника Ольга Пинёва рассказала, что в этом году министерство культуры Украины обратилось с предложением начать практику проведения «Дня степи», чтобы в дальнейшем этот праздник стал Всеукраинским. Цель мероприятия – возрождение и внедрение в социальную жизнь исторических и духовных традиций народов, которые проживали на территории Северного Причерноморья.

Помощь в организации мероприятия оказали члены историко-патриотического общества «Великая Степь», которые насыщали праздник различными интерактивами и мастер-классами. Такими как стрельба из лука, метание ножей и копий и многое другое. Проходили ярмарка этнических изделий, где каждый мог приобрести себе сувенир по душе.

Конечно же, нельзя оставить без внимания величественную Каменную могилу, высота которой составляет 12 метров, а на ее площади насчитывается около 3 тысяч плит.

На протяжении многих веков на эти земли приходили многочисленные народы: скифы, киммерийцы, сарматы, готы, гунны и другие. Каждые народ создавал на Каменной могиле своеобразный алтарь и совершал религиозные обряды. Поэтому это место считается мощным энергетическим центром, местом «намоленным», где, по мифам, можно зарядиться позитивной энергией, исцелится и загадать желание, которое непременно сбудется.

Журналистам посчастливилось пообщаться с руководителем историко-патриотического общества «Великая степь» Сергеем Милешко, который напрямую связан с мистической Каменной могилой. Именно он в 1992-1993годах делал полную биолокацию Каменной могилы, и открыл центральный алтарь. Всего на могиле было открыто больше 50-ти алтарей разных времён и народов, с разной энергетикой.

Национальный заповедник «Каменная могила» зачаровывает своей красотой, загадочностью и невероятной энергетикой. Не зря это место входит в список чудес Украины.

Дарья Варлыгина