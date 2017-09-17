В Запорожье кабель пропадает – «Укртелеком» погибает?

«Сети нет. И связи тоже», — годами запорожцы ожидают восстановления кабелей телефонной связи и Интернета. Но все тщетно. Специалисты не спешат прокладывать новые, поскольку их вновь украдут. Вот так некогда большое предприятие «Укртелеком» превращается в маленькую компанию с ограниченным количеством пользователей

О том, что качество услуг компании «Укртелеком» сильно хромает, мы писали неоднократно. А уж потребители знают наверняка: чтобы дозвониться в службу техподдержки, рассказывает жительница Запорожья Татьяна, нужно потратить в среднем час. Можно это сделать быстрее, за 30 минут, если звонить в будние дни с 11.00 до 15.00. В это время большая часть пользователей находится на работе, поэтому операторы не так сильно загружены.

— У меня стационарный телефон и Интернет были на одном кабеле. Однажды в квартире пропал Интернет, но телефон работал. Если бы обрезали кабель или он был поврежден из­за непогоды (тогда как раз только прошел сильный ливень и был ветер), то не работал бы ни телефон, ни сеть. Почему не работал Интернет, не знаю до сих пор, — рассказывает Татьяна. — Дозванивалась я в техподдержку два дня. На другом конце провода постоянно слышала: «Все операторы заняты. Ожидайте. Приблизительное время ожидания ­ 40 минут». Указанное время истекало, а свободных операторов все не было. В первый день я так и не дозвонилась. На второй день «штурмовать» «Укртелеком» начала в 20.00. И голос оператора услышала в половине первого ночи. На другом конце провода мужчина сообщил, что ведутся ремонтные работы. Через неделю все будет работать. Правда, в реальности Интернет заработал через три недели. Большим сюрпризом стала расчетка от ПАО. К оплате выставили полную сумму. Пришлось опять дозваниваться в техподдержку и выяснять данный вопрос. Впоследствии перерасчет был сделан, — рассказывает Татьяна.

90­летний инвалид Великой Отечественной войны 1 группы Михаил Катрич также сетует на то, что уже три месяца, как он без связи. Михаил Александрович написал письмо в редакцию газеты «Верже» и рассказал, что в ночь на 1 июня 2017 года был обрезан кабель «Укртелекома» на ул. Запорожского казачества, 13­а, где он проживает: «Воришку задержали. Но АТС не соизволило вместе с правоохранительными органами осмотреть место преступления и потребовать от вора выдать соучастников и пособников. Кто помогает? Кто прикрывает? Кто принимает эти обрезанные кабели? Ответы на вопросы не были даны, — пишет Михаил Катрич. — Писал жалобы и на имя главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, и в киевский офис ПАО «Укртелекома». Ответ получил следующий: «Если не будут воровать кабель и у предприятия будут деньги, тогда, возможно, к концу года наладим обворованный участок». Это не конкретно, а приблизительно. Когда же в моем доме заработает телефон?».

А жители Шевченковского района на ул. Флотской из собственного опыта точно знают, когда восстановят связь. НИКОГДА! Впервые на их улице кабель обрезали 3 года назад.

— Через несколько недель нам восстановили участок, в доме заработали телефон и Интернет. Но уже через пару недель воры опять обрезали кабель. В этот раз дожидаться восстановления я не стала и установила Интернет от другого провайдера, но очень надеялась, что стационарный телефон заработает. И действительно, через пару месяцев в одно прекрасное утро в телефонной трубке я услышала не тишину, а гудки. Очень обрадовалась. Но уже вечером того же дня воры опять обрезали кабель, — рассказывает Антонина Лященко. — Спустя, кажется, пару месяцев «Укртелеком» опять восстановил кабель, и в тот же день злоумышленники его вновь обрезали. После этого ворованный участок не восстанавливали. И вот уже два года, как в доме не работает телефон.

ЛЕГКАЯ НАЖИВА

ИЛИ УСТРАНЕНИЕ

КОНКУРЕНТОВ?

В основном кабель воруют из­за медного провода, который потом сдают в пункты приема металлолома и зарабатывают на этом. Недавно очередная кража оборудования «Укртелекома» закончилась поимкой воров. Сразу в двух районах, Заводском и Шевченковском, злоумышленники обрезали телефонный кабель.

5 сентября примерно в 4.20 сработала сигнализация «Укртелекома» на улице Лизы Чайкиной. Патрульная полиция сразу же выехала по указанному адресу. Прибыв на место, копы увидели открытый колодец, из которого торчал кусок кабеля длиной 5 метров.

— Неподалеку стояли два человека. Одежда и руки у них были в грязи. Мужчины путались в объяснениях и не могли четко назвать причину и цель нахождения в данном месте. Патрульные задержали их и вызвали на место следователей. Также на расстоянии нескольких метров от колодца было обнаружено еще два отрезанных кабеля с идентичными срезами, каждый по 10 метров, — рассказали в патрульной полиции Запорожья.

Буквально через три часа после вышеописанных событий стражи порядка задержали еще одних любителей легкой наживы, но уже в Шевченковском районе. Так, на улице Арсенальной правоохранители обнаружили троих молодых людей, которые зачищали похищенный укртелекомовский кабель. Злоумышленниками оказались трое парней в возрасте от 14 до 20 лет.

— Полицейские изъяли 35 метров кабеля. На сегодня открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, — отметили в отделе коммуникаций Национальной полиции.

Таким образом, только за три часа злоумышленники украли 60 метров телефонного кабеля и лишили нескольких десятков потребителей связи и Интернета. Вот только дела злоумышленников чаще всего не доходят до суда.

Нам удалось пообщаться со специалистом в сфере связи, который знает ситуацию, так сказать, «изнутри». Человек попросил не называть его имя и фамилию.

— Сегодня в основном режут кабели именно ПАО «Укртелеком». То есть если рядом два колодца, то злоумышленники украдут укртелекомовский медный провод и не тронут второй. Практически все кражи происходят с 1.00 до 4.30 ночи. Не исключаю, что эти кражи кабеля напрямую связаны с закулисными играми предприятий. На сегодня в Запорожье все фирмы, которые предоставляют такие услуги, как стационарная телефонная связь и Интернет, находятся в частных руках. Однако в городе должно быть хотя бы одно государственное предприятие, — говорит специалист. — На сегодня украдено порядка 60% всех телефонных кабелей ПАО в нашем регионе. Если злоумышленники «присвоят» еще 20% такого оборудования, то «Укртелеком» просто­напросто закроют, так как профинансировать восстановление 80% всех кабелей — задача нереальная. И никто не гарантирует, что их не обрежут вновь, — подытожил специалист.

Также специалист отметил, что ПАО начал прокладывать вместо медного кабеля оптоволокно, которое не представляет ценности, сдать его за деньги не получится. Но и его уже начали резать злоумышленники.

В «УКРТЕЛЕКОМЕ»

РАБОТА КИПИТ

Мы направили информационный запрос в ПАО «Укртелеком» (ответ, к слову, пришел в течение суток), где напрямую спросили о цели хищения кабеля — легкая нажива или происки конкурентов? Но в ответе только написали — злоумышленники. Не рассказали и о том, сколько процентов кабеля украдено.

Пресс­служба ПАО «Укртелеком» отметила, что массовые и систематические кражи медного кабеля происходят во всей Украине. На Днепропетровскую, Харьковскую и Запорожскую области приходится больше половины зарегистрированных случаев хищений оборудования.

— В Днепропетровской области — 5000 случаев, в Запорожской — 1700, в Харьковской — 1000 случаев. Всего по Украине в этом году зафиксировано около 12 тысяч краж кабеля, и эта цифра постоянно растет. Это на 25% больше, чем в 2016 году, и вдвое больше, чем в 2015 году, — рассказали в «Укртелекоме».

По мнению сотрудников ПАО, главные причины стремительного роста краж — отмена лицензирования пунктов приема металлолома в 2015 году, отсутствие ограничений на экспорт меди. Только в прошлом году более миллиона абонентов по всей Украине оставались на разный период без связи. 700 тысячам потребителей, уверяют в «Укртелекоме», уже все восстановили. В этом же году на начало второго полугодия повреждено 620 тысяч линий.

— Компания постоянно проводит ремонтные работы. Большой объем повреждений на сети требует много времени, материальных затрат и т.п., иногда сложно оперативно восстанавливать предоставление услуг. К тому же, нередко встречаются и повторные случаи краж. «Укртелеком» делает все возможное, чтобы как можно скорее снова обеспечить абонентов связью. В этом году восстановлено более 313 тысяч линий (на одну линию могут быть подключены от 20 до 100 абонентов, ­ авт.). За время отсутствия услуг абонплата не начисляется. Ежегодный ущерб за период 2015­2017 годы составил около 250­300 миллионов гривен, — отметили в ПАО.

Что же касается Запорожской области, то за 7 месяцев совершено почти 1700 краж и повреждений, в то время как в 2016 году за аналогичный период было зафиксировано 1200. Причем львиная доля всех хищений, а именно 98%, происходит непосредственно в областном центре. Чаще всего от действий злоумышленников страдают в Шевченковском и Заводском районах города.

— Похищено более 200 километров кабеля. Из­за действий воров страдают более 50 тысяч пользователей услуг «Укртелекома». Общая сумма убытков, без восстановительных работ, составила почти 16 миллионов гривен. Восстановительные работы в городе продолжаются постоянно. На сегодня возобновлено более 110 километров кабеля, в общей сложности более 80 тысяч абонентов снова могут пользоваться нашими услугами. По всем случаям хищений компания обращается в полицию. Мы сотрудничаем и с правоохранительными органами, и с охранными фирмами. Защищаем имущество — устанавливаем сигнализации и запаиваем люки колодцев. Также в Запорожской области стартовала инициатива — «Укртелеком» выплачивает вознаграждение за информацию о правонарушителях. Впрочем, решать данную проблему нужно комплексно: усилить ответственность за совершение преступлений, контролировать пункты приема цветного лома, запретить прием телекоммуникационного кабеля от частных лиц, — подытожили в ПАО «Укртелеком».

А ЧТО ЖЕ ВЛАСТЬ?

В свою очередь, в стенах Запорожской областной госадминистрации прошло заседание комиссии по вопросам хозяйственной деятельности, где решали, как бороться с массовыми кражами кабелей. Заместитель председателя областной государственной администрации Александр Бабанин отметил, что чаще всего воруют кабели Запорожского филиала ПАО «Укртелеком», ПАО «Запорожоблэнерго», Запорожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала «Приднепровская железная дорога» ПАО «Укрзалізниця», ЗКП МЕТ «Запорожэлектротранс».

З

В связи со сложившейся ситуацией ГУ Национальной полиции в Запорожской области и Департамент промышленности и развития инфраструктуры ОГА разработают график и проведут проверки пунктов приема металлолома на наличие фактов незаконного приема промышленного металлолома, в том числе кабеля.

«Укртелеком» назначил вознаграждение в размере 1000 гривен за каждого пойманного вора. Сообщить о правонарушителе можно по тел. (061) 225­60­37.

О незаконных приемных пунктах металлолома на территории Запорожской области, которые принимают кабельно­проводниковую продукцию и промышленное оборудование, надо сообщать в ГУ Нацполиции в Запорожской области по тел. 102 или в Департамент промышленности и развития инфраструктуры ОГА по тел. (061) 239­92­42.

Иванка ВОЛОЩУК