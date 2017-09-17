«Дети учат взрослых, а не наоборот», – запорожский психолог Алла Макарова

Разбивая старые или «традиционные» подходы к общению с детьми, мы можем добиться колоссальных результатов — воспитать счастливую созидательную личность. О том, как это сделать и чего делать не стоит в воспитании детей, о новых детях­созидателях журналист «Верже» поговорила с психологом­аналитиком, специалистом по развитию человека через призму целостного восприятия мира и созидательным процессам, директором информационно­аналитического агентства «Портал Инфо», основателем первой международной академии созидателей «Аллаис» Аллой Макаровой

— Психологи часто говорят, что современные дети особенные, в чем эта особенность?

— Прежде чем разбираться в особенностях современных детей, надо разобраться, что такого особенного происходит с человечеством и почему изменились дети. Проще говоря, мы живем на переходе с дуального восприятия мира (наличие двух крайних противоположностей, плюс и минус в борьбе) на целостное восприятие мира (все крайние противоположности взаимодополняются в единстве).

Человечество много тысяч лет развивалось через программу «борьбы», программу разрушения, через боль и страдания. Борьба за выживание. Человечество, на мой взгляд, изучало механизмы разрушения. Чаще и активнее люди проявляли себя с позиции психологии жертвы. Если исходить из того, что все процессы необходимы для опыта человечества, то напрашивается предположение, что следующий этап развития предполагает повышение уровня осознанности, переоценку ценностей и переход на более качественный уровень развития.

Следующий вариант развития человечества может происходить через программу «Созидание». Этот вариант развития основан на осознании людьми целостности мира и себя. Теперь нам предстоит научиться сотрудничать и созидать, наслаждаясь жизнью.

Современному обществу необходимо свободно ориентироваться в новых правилах игры. Необходимо знать принципы развития дуальной и целостной модели. Итак, дети рождаются с новым сознанием, и они учат взрослых жить по­новому. Ключевой момент: дети учат взрослых, а не наоборот.

Теперь определим, в чем именно особенность современных детей. У современных детей сознание с целостным восприятием мира. У детей проявлено то, что забыто взрослыми за многие тысячелетия. Поэтому новая информация — это хорошо забытая старая. У всех людей изначально заложена вся информация. И наша задача через любовь к детям вспомнить то, что находится у нас в глубинах нашей души, на клеточном уровне.

Чем же отличаются современные дети от нас в детстве? Это абсолютная нетерпимость к насилию. Насилие – это инструмент разрушения. То есть это устаревшие правила жизни. И если с детьми продолжать обращаться по устаревшим понятиям и методами из прошлого века – дети деформируются, болеют, страдают и умирают или вырастают несчастливыми людьми.

— Когда начали рождаться «особенные» дети?

— Я считаю, что эти «особенные» дети рождались всегда. Повысился только уровень осознанности.

— Каких подходов в воспитании и общении с детьми требует современная жизнь, в отличие от прошлого века?

— Дети питаются любовью и укрепляются теплотой души. Абсолютное безусловное и безоценочное принятие. Закон детей: мне интересно и мне нравится. Дети ориентируются душой. А душа проявляет себя в понятиях: нравится ­ не нравится, интересно ­ не интересно, хочу ­ не хочу. Ребенку надо озвучивать только его положительные качества, только то, что он делает правильно. Акцентировать внимание только на хорошем.

— Чего не терпят современные дети?

— Не терпят насилия в любом варианте. Надо понимать, что «хочешь – не хочешь, а надо» — это прямое насилие. И любые формы грубой манипуляции тоже воспринимаются, как насилие.

— Какие самые опасные и фундаментальные ошибки могут сделать взрослые в воспитании детей (здесь имеются в виду родители, а не посторонние люди)?

— 1. Развернуть у ребенка вектор внимания с его души на авторитарного взрослого. «Я ­ твой родитель, слушай меня и выполняй, что скажу. Ты должен меня слушать и мне подчиняться». «Ты должен быть удобным для меня и не создавать проблем».

2. Воспитывать устаревшими методами и понятиями разрушительно для ребенка. Например: учить достигать результат через напряжение. «Только через упорный труд можно чего­то добиться». «Надо преодолевать себя, бороться с ленью и т.д.» Это все устаревшие понятия.

3. Указывать на ошибки, совершенные ребенком.

— Сейчас модно воспитывать детей в либеральной традиции – давать полную свободу. Нужны ли какие­то разумные границы современным детям?

— При понятиях о свободе надо учитывать фактор присутствия любящих родителей или доброжелательных взрослых. Готовность с любовью помочь, когда ребенок нуждается в помощи. Чтобы иметь более полное понимание, как именно воспитывать современного ребенка, надо понимать, что в результате воспитания получится и каким может вырасти ребенок. От этого проявляются непосредственно и методы воспитания. Дело в том, что дети рождаются с абсолютно созидательной структурой сознания, где вектор внимания ориентирован на душу. И если этот вектор сохранится, когда вырастет взрослый человек, его по жизни будет вести душа. То есть у этого человека будет качество сознания – разума. Это самая гармоничная форма существования и проявления себя. Человек, который всегда действует только во благо себе и окружающему миру, абсолютно гармоничен как внутренне, так и внешне. Этот человек всегда действует оптимальными и только созидательными методами. Поэтому надо учитывать, что душа человека раскрывается и расцветает только в любви и доброжелательности окружающих. Если ребенка «напрягать» и «душить контролем», душа не раскроется и не расцветет, а следовательно, не проявится тот безграничный ресурс и потенциал, заложенный в ребенке.

— Как договориться с ребенком в раннем возрасте, до 6­ти лет, без применения моделей шантажа­манипуляции­запугивания? Если в вашем опыте есть конкретные ситуации, то это будет здорово привести пример.

— Просто надо увидеть в ребенке личность и поверить, что он не глупее вас, а может, и наоборот. Очень просто ребенка вовлекать в игру и действовать через интерес. Дети воспринимают игровую форму. Игровая деятельность человека остается ведущей на протяжении всей жизни человека. Только игры меняются, а суть та же. Когда с ребенком общаешься через душу, он адекватно реагирует. Надо больше разговаривать и спрашивать у детей, что они думают. Необходимо увидеть в их словах рациональное зерно.

— Опять­таки, говоря о детях дошкольного возраста, как работать с детскими истериками и проявлением агрессивного поведения?

— Дети всегда ведут себя неадекватно, когда их не понимают и делают им больно. Когда не учитывают потребности их души и жизненной личностной задачи. Когда взрослые настаивают на своих правилах игры. Чем тогда отличается ситуация, когда ребенка берут и рвут на части, от того, как его ломают внутренне? Как может ребенок сформулировать и озвучить, что родители ведут себя неправильно? Словами очень редко ребенок на это способен, он использует эмоции, идет через истерику и агрессию. Агрессивное поведение ребенка указывает на то, что с ним обращаются через насилие. Надо помнить, что дети хорошие по своей сути изначально. И плохих детей не бывает! Бывает, что родители их не понимают и дают искаженную оценку происходящему.

— Как им выстроить правильные отношения с современной системой образования, чтобы конструктивно защитить своего ребенка, а также наполнить его жизнь счастьем получения знаний? Как родителям общаться с педагогами и другими участниками системы?

— Мы создали центр для переподготовки родителей. В обучающей программе мы рассматриваем и изучаем новое сознание детей и наше социумное, общепринятое, дуальное. Родители учатся лучше понимать своих детей и ориентироваться в их проявлениях. Также родители повышают свой уровень осознанности, подтягиваются к уровню детей. Это дает возможность гармонизировать свою личную жизнь, отношения в семье и решать жизненные задачи созидательными методами на основе сотрудничества. Договариваться с социумной структурой может родитель с высоким уровнем сознания. Дать рекомендации родителям с дуальным восприятием мира, которые привыкли решать ситуации силовыми методами, невозможно.

— Как вы относитесь к альтернативным системам образования, как, например, хоумскулинг или семейные школы?

— Хорошо. Только в основном родители и педагоги действуют в лучшем случае интуитивно. У большинства не хватает понимания новых процессов и знаний о природе целостного восприятия мира. Необходимы знания, как сохранить вектор внимания на душе ребенка и как это работает. Нужно понимание, какие методы активируют созидательную природу в человеке, а какие методы воспитания активируют разрушительную природу в человеке. Но, тем не менее, эти варианты обучения лучше, чем в устаревшей системе.

— Как век информационных технологий – всевозможные гаджеты – влияют на детей? Не отдаляет ли бесконечный информационный поток (зачастую мусор) ребёнка от природы? Как влияют на жизнь детей соцсети и раннее погружение в них, ведь известно, что сейчас даже младшие школьники регистрируются в соцсетях? Что родителям делать с компьютерной зависимостью? В каком возрасте рационально завести ребенку мобильный телефон?

— Действие ребенка, которого ведет душа (вектор внимания на душу), всегда носят благостный характер. Ребенок интуитивно берет ту информацию, которая ему во благо. Использует гаджеты и другие инструменты с пользой. Но если уже произошел разворот вектора внимания и запущен механизм саморазрушения в сознании, что проявляется как психология жертвы, тогда своими действиями ребенок наносит себе вред.

Ева МИРОНОВА