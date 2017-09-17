Запорожский водитель удрал с места аварии, убив двух пешеходов (ФОТО)

Полицейские разыскали подозреваемого в совершении ДТП. Совершив наезд на двух человек, водитель скрылся с места происшествия и оставил пострадавших без помощи. В результате аварии женщина и мужчина погибли.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 23 октября 2016 года около 19 часов водитель автомобиля с прицепом неустановленной модели, двигаясь по улице Центральной в селе Лежено Запорожского района, сбил двух пешеходов, которые шли во встречном ему направлении. В результате аварии 47-летняя жительница села Лежено от полученных травм погибла на месте происшествия, 64-летний мужчина умер через несколько месяцев в больнице.

Водитель автомобиля с места аварии скрылся. Было открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователь Запорожского отделения полиции опросил возможных свидетелей происшествия, провел ряд следственно-оперативных мероприятий, установил личность водителя и марку автомобиля.

Им оказался 42-летний житель Запорожья. У него изъяли государственный знак автомобиля «Opel Admiral». Транспортное средство он успел разобрать на запчасти и продать. Часть полицейские нашли и изъяли. Мужчина сознался в содеянном и дает показания. В настоящее время назначено проведение ряда экспертиз.

Открыто еще одно уголовное производство по признакам ч.1 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статей предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.