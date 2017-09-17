Запорожский суд приговорил риелторов-убийц к «вышке»

В Запорожье закончился суд над «черным» риелтором из Днепропетровской области, который с подельниками организовал убийства трех человек, чтобы завладеть их жильем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Главарем банды являлся директор никопольского агентства недвижимости «Добробут» Альберт Рохкин. В качестве жертв преступники выбирали в основном алкоголиков. Всего в преступной схеме были задействованы четыре человека.

Помимо Рохкина пожизненное заключение получил также Александр Стрелецкий, именно он и убивал жертв по приказу главаря. Остальным членам банды дали разные сроки лишения свободы.