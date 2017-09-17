Реформа образования в Украине – в Европу или в пропасть?

Закончился отпуск депутатов, опустели Сейшелы и Мальдивы от украинских депутатов, наполнился зал ВР, и началась работа. Если можно назвать работой хождение по залу, разговоры депутатов между собой и, судя по их смеху, явно не по рабочим вопросам. Однако традиционное поведение «слуг народа» в ВР не помешало им в первый же день принять реформу образования убедительным большинством голосов – 255 «за»

Система образования еще с советских времен стала площадкой для политических игр и экспериментов. Сколько реформ пережила эта система, известно одному Богу, но ни одна не привела к абсолютно позитивным результатам. Разумеется, не бывает абсолютно идеальных реформ, издержки есть всегда, но любая реформа может стать катастрофой, если издержки перекроют позитивные результаты. Как говорил великий итальянский мыслитель 16 века Н. Макиавелли, сомнительный успех гарантирован самым крутым, крушащим все старое, но полезное, реформам и изменениям. Крутая реформа образования в Украине обещает появление чисто европейского, высшего качества образования.

Никто не спорит, европейское образование достойно всех похвал, ведь оно складывалось веками, имеет свои национальные традиции, и именно эти традиции делают его сильным и качественным. А вот копирование и преклонение перед иностранным вряд ли приведет к желаемому успеху, потому что переносить положительный опыт на отечественную почву нужно не бездумно, а с умом и уважением к собственным традициям. Отечественное образование всегда отличалось тем, что было направлено на формирование не только узких специалистов, но эрудированных, широкообразованных людей. Разумеется, не все ученики и студенты становились широкообразованными людьми, это зависело от их целеустремленности и работоспособности, но отечественная система образования создавала для этого необходимые условия. Сегодня эти традиции уничтожаются, уступая место узкой специализации и голому прагматизму. И бог бы с ним, этим узким прагматизмом, если бы его носители не устремлялись в политику и не пытались нами управлять. Об этом хорошо сказал французский писатель Э. Ле Беркье: «Образованные люди хотят учиться, невежды предпочитают учить». Политики, берущие на себя ответственность за всю страну, обязаны быть думающими людьми, а не идти на поводу у тех, кто навязывает им пусть хорошую, но чуждую систему образования или другие правила жизни.

Впрочем, в реформе образования не до конца отказались от национального характера, исказив его до опасного уровня. Речь идет о языке обучения детей. В начальной школе, т.е. в 1­4 классах, родители вправе выбирать язык обучения, но с 5­го класса и далее дети обязаны будут учиться только на государственном языке. Их полностью лишили права выбора, хотя в многонациональных странах это право является ключевым. Даже в СССР, в котором пытались уничтожить все национальные языки и заменить их одним­-единственным, т.е. русским, не дошли до абсолютного запрета. В каждом украинском городе было 2­2 школы на украинском языке. Это было позорно мало, но это было. У родителей и детей было урезанное право, но оно было. В демократической многонациональной и, как нас уверяют, свободной Украине их лишают даже таких урезанных прав. Неужели авторы реформ полагают, что это добавит единства украинскому обществу и уважения к так называемой демократической власти?

Свое наступление на права людей авторы этой реформы объясняют необходимостью формирования национальной идентичности украинцев. К сожалению, они формируют не национальную, а этническую идентичность, а это не одно и то же. В современных демократических странах практически не существует мононационального населения. Есть коренной этнос, который, как правило, количественно преобладает, но другие этносы не подвергаются дискриминации, особенно те, которые всегда жили на этой территории и не являются эмигрантами или беженцами. Национальное единство формируется по политическим, экономическим, социальным, но не этническим критериям. Если политика государства направлена на социальное и этническое равенство, рост материального благосостояния, расширение политических прав и свобод, тогда в стране формируются национальная идентичность и национальная идея. Если же политика государства направлена на обеспечение прав коренного этноса, но ущемление прав других этносов, это государство обречено на внутренние конфликты и национальную рознь. Судьба СССР – подтверждение тому, так зачем повторять ошибки и наступать на одни и те же грабли?

Справедливости ради нужно отметить, что и в западных странах нет желаемого единства и общей национальной идеи, но там идут активные поиски единства, продвижение толерантности, воспитание этой толерантности с малых лет. Некоренным этносам, давно проживающим на определенной территории, предоставлены все равные с коренным этносом права, в том числе языковые. В западных странах давно сложилось представление о демократии, как режиме с защищенными правами меньшинств, и никакие реформы не посягают на эти права.

Татьяна Николаева