Россия и Украина. Навальный и его отсутствие

В тот самый момент, когда весь народ пребывал в предвкушении невиданной битвы при Шегинях, к нам в редакцию пришло письмо. Первое впечатление, что какой­то талантливый молодой приколист решил нас слегка, как нынче говорят, потроллить. Т.е. понарошку прислать «провокационные сообщения» с целью смутить и посмеяться над нами

ПИСЬМО, СДЕЛАВШЕЕ НАШ ДЕНЬ

Впрочем, прочитав письмо до конца, мы пришли к выводу, что молодые такое письмо не потянут. Во­первых, написано оно очень грамотно и разборчивым почерком, а во­вторых, в объемах, которые теперешние студенты не позволяют себе наваять даже в украденных из Интернета курсовых работах.

Думается, что поклонники Довлатова оценили бы творчество нашей читательницы, вместо обратного адреса написавшей на конверте: «Борец с 1997 г. за достойные пенсии за труд в УССР». Впрочем, оценили бы не все письмо, а его фрагменты, при исполнении которых Игорем Маменко «публика бы неистовствовала»…

Ибо в послании досталось Марксу (за утопическую идею), Ленину (что исковеркал последнюю), лже­коммунистам (которые в 1990 году исковеркали уже Ленина). Получили и просто «партейные», пролетарии, население Украины в целом, Кучма, Тимошенко, Ющенко, контролер за нами от ПАСЕ Ханна Северинсен и наш бывший редактор. А бывший же 1­й секретарь обкома КПУ Бабурин почему­то в письме объявлен миллиардером. При всех сложностях наших отношений с г­ном Бабуриным мы с этим абсолютно не согласны!

Не обошли вниманием и автора, и вообще всех журналистов. Позавидовали нашим гонорарам… Предлагаем попробовать и написать что­то в ЛЮБУЮ газету. Если ваш гонорар превысит среднесуточную милостыню бомжа возле собора на проспекте Соборном, тогда и дальше нам завидуйте.

А еще, оказывается, завидуют молодым семьям, получающим «неслыханные» пособия на детей и «лишь размножающимся». Позавидовали и «даунам»! Ибо получают две пенсии — и сами, и по уходу за ними…

Кстати, об упомянутых выше «пролетариях». «Мафия КП УССР и ее подручные — диктаторы­реакционеры, т.е. рабочие, обжиравшиеся, как будто аллигаторы, натуральной, ценнейшей пищей (мясом, салом, колбасами, сливочным маслом, сырами и др. отборными продуктами, запивая их трехлитровыми банками меда), рьяно сопротивлялись научно­техническому прогрессу»…

Это, подчеркнем, не рубрика «Нарочно не придумаешь», а цитата из письма.

Тут можно и дальше разбирать поступившую жалобу на всех и вся, можно и посмеяться, а можно и всплакнуть. Ибо, если такая каша в голове у бывшей высокообразованной труженицы одной из передовых отраслей советской промышленности, дамы, без всякого сомнения, активной и грамотной, то что говорить о тех, кто уже плохо помнит, как их самих зовут?

Причина подобного положения дел с мозгами не только, кстати, старшего поколения наших граждан ­ телевизор. «Зомбоящик» сделал свое черное дело, и как лечить недуг, сегодня вам не скажет даже вся Академия наук. Хотя там нынче собрались ребята ничем не лучше…

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ К ТЕКСТУ

Согласны, что подтрунивать над читательницей, запутавшейся в хитросплетениях психологической войны против собственного народа, и дурак может. Что тут посоветовать простым бабушкам и дедушкам, тетям и дядям, мальчикам и девочкам? Да все давно посоветовал художник Поярков на «Обозревателе» (5.07.2016 г.). Текст, конечно, с весьма жесткой лексикой, которую мы постараемся по максимуму опустить: «Я говорю о… мерзости, которая продает свой голос и будущее своих детей за 200, 300, 500 гривен… Которая… продала свой голос и еще… потом желает, чтобы… покупатель этого голоса чего­то сделал хорошее, разумное, доброе и вечное. Эта мечтательная скотина не понимает и не хочет понимать, что место ее – в канаве… Потому что с тобой… уже рассчитались наперед. Так что ты… просто обязан жить в дерьме. А если ты просто так бесплатно вякаешь, что от тебя ничего не зависит, если ты принципиально вместо избирательного участка идешь копать картошку или попить пивасика, то тебе место на помойке. И никогда у тебя в жизни ничего хорошего не произойдет, пока ты считаешь, что «они» тебе все должны, а не ты сам себе все должен. А избирателя, который стоит за деньги с флагами всех партий по очереди, абсолютно справедливо имеют без смазки именно все те партии, чьи флаги он, холоп, носил на демонстрации за три копейки. Хотя… возможно, двести гривен политики выдают продажным демонстрантам именно на смазку?».

А теперь наше обращение к людям, еще не опустившимся и не опустившим руки. В том числе и к автору упомянутого письма. Не смотрите телевизор, а по возможности ­ читайте! Но не все подряд, а определите перечень авторов, которым вы лично доверяете. Немедленно отметайте всех замеченных в продажности и облизывании либо власти, либо кого­то из типа оппозиционных вождей.

В конце концов, если таковых авторов, на ваш взгляд, не наблюдается, то возьмитесь за ознакомление с какой­то одной из близких вам идеологий. Их много, но остановитесь на социализме, социал­демократии, христианской и конституционной демократии, либерализме… И тогда уж выберете по вкусу (со знанием дела) тот политический проект, который ближе всего к вашему идеалу.

Мы, если вы заметили, умышленно использовали понятие проект, но не партия. Ибо партий сегодня в Украине нет. Почившие в Бозе Компартия и Партия регионов — это партии российского и донецкого капитала, а также донецкого и российского капитала, соответственно. Одни паразитировали на социальных вопросах и русском языке, другие на русском языке и угрозе прихода «нашистов», «нацистов» и вообще «бандеровцев».

Остальные­то и идеи не имеют. Даже «Свобода»! Ибо сегодня настоящая украинская партия — это не распугивающий потенциального избирателя показной радикализм, а прежде всего, четкая и понятная СОЦИАЛЬНО­ЭКОНОМИЧЕСКАЯ программа спасения и страны, и ее народа от неминуемого (если ничего не менять) ужасного конца.

БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ

В трех предыдущих номерах мы опубликовали «прикладную историю» в помощь пытающимся в чем­то разобраться людям. Это чтобы не было той каши в голове, как у нашей бабушки. А еще, чтобы не было никакого желания писать с самого 1997 года письма всем президентам, всем премьерам и прочим, включая ПАСЕ. Да, граждане писали жалобы и Сталину, и, наверное, Гитлеру тоже. Но жаловаться на ГУЛАГ и «Бухенвальд» было неразумно — и один, и другой придумали именно для того, чтобы условия там были нечеловеческие, и истребление людей велось плановым методом. Сейчас жаловаться фактическим организаторам или хотя бы исполнителям того безжалостного к украинцам сценария — это тоже крайне вредный самообман.

Нужно искать другие пути. Это уже не к бабушкам и дедушкам призыв, а к тем, кто помоложе. Впрочем, старшее поколение тоже должно внукам помочь построить новую жизнь, но не наоборот — давить все в зародыше своими голосованиями. Ибо фраза народного артиста СССР Владимира Зельдина, сказанная им в день его столетнего юбилея: «Нам говорили, что хорошо жить будут наши дети, а сейчас говорят детям, что хорошо жили мы», стала настоящим диагнозом эпохи.

Не буду рисовать рецепты, что делать. Еще при Януковиче автор в сердцах написал: «Мы упрямо плетемся в четырех годах позади России». А все потому, что в Москве появился Алексей Навальный. Покрутившись в среде российских оппозиционеров (типа наших) и почти разочаровавшись в них, он взялся воевать с путинской системой в одиночку.

Начал с блестящего образования и создания небольшой команды. Эта команда, используя Интернет как платформу, создала ряд проектов: РосПил (т.е. обнародование фактов распила местных и федерального бюджетов), РосЯма (фото дорог России) и т.д. «Бомбой» от Навального стал фильм сего года «Он вам не Димон» о премьере РФ Медведеве.

Когда у Путина поняли, с кем имеют дело, было поздно. Навальный взял 27% голосов на выборах мэра Москвы. И только «бабушки за гречку» позволили путинскому мэру Собянину удержаться у власти.

Расплата последовала немедленно. Кировский облсуд по двум дутым обвинениям дал Навальному 5 лет условно и 3,5 года условно. Дабы лишить его права избираться. Европейский же суд по правам человека обязал государство Россия отменить приговоры, как незаконные. Их отменили и повторно дали те же 5 и 3,5 условно…

С 2004 года «охранка» Путина должна была накопать на Навального горы компромата, но не накопала. А работают там, надо сказать, подло: то одного поймают утром в квартире Ксении Собчак, то других подсмотрят с подложенной девочкой по кличке Катя Му­Му.

Но по Навальному ничего не накопали. Пришлось условно посадить просто так…

Отсюда вывод. У нас пашинских в политике ­ тьма, а людей порядочных ­ раз­два и обчелся. Правда, как ко всякому штучному товару, в Украине подходы куда жестче, чем в России. Вот Надежда Савченко — тоже без компромата. Ну и что? Поймали за одно слово, за другое и закопали еще на дальних подступах к ее авторитету уровня Навального. У которого минимум 200 тысяч активных сторонников по всей РФ, не боящихся ОМОНа и СИЗО. Навальный, добавим, ныне ведет активную президентскую кампанию по всей России.

И тут сразу третье. Молодому популярному политику подставили плечо знаковые фигуры России во главе с Гарри Каспаровым. У нас же все бочком и подальше, а типа мыслящий плебс, который хорошо знает, что такое «Минстець» и путинский Агитпроп, радостно «хавает» продукцию последних и по Ющенко, и по Савченко же, и по Семенченко. Да и по другим, кто пытается что­то делать в этой стране.

И как там у Пояркова на сей счет говорится: «Так что ты… просто обязан жить в дерьме»…

Впрочем, осторожный оптимизм вызывает ситуация вокруг возвращения в Украину Саакашвили. То, что Тимошенко, Наливайченко, Садовый и ряд других заметных у нас людей вызвались помочь экс­президенту Грузии попасть в Украину, делает им честь. Даже если первым мотивом для некоторых из них было попиариться на ситуации.

И уже последнее по Навальному. Он ­ москвич, но наполовину украинец, почти все его родственники живут под Киевом.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И еще обращение к тем, кто помоложе. Уже почти без политики. Вот эта бабушкина если не ненависть, то раздражение всем и всеми рождается не на голом месте. И проблема не в скудной пенсии, издевательствах в очередях за субсидией и, возможно, даже не недоедание. Причина в отсутствии внимания или хотя бы сочувствия.

Да, молодым сейчас труднее всех. Ведь бабушки получают хоть нищенскую, но милостыню от государства и еще пытаются стучаться во все собезы, к депутатам, в ветеранские организации. У молодежи только такая же нищенская зарплата, постоянное «доение» родителей (хорошо, если те здоровы и еще работают) и жизнь в эпоху сериалов. Где красивые девушки и неженатые парни, где блестящие машинки, постоянное офисное чаепитие и чудо на каждом шагу. В виде олигарха, почему­то выбравшего эту простую, добрую, но совсем не красавицу. Или в образе богатой бизнес­вумен, которую тыркнуло бросить взгляд едва ли не на бомжа…

А стучаться в двери молодые пока не умеют, да и нет для них ветеранской «заманухи». А пособия, которым завидует наша бабушка… Да на них столько претендентов! И поборы в больницах, садиках и школах, и разные одежки, рюкзачки, словом, пашет целая рекламная индустрия: «Купи ребенку, чтобы не выглядел он лузером»…

И эта дурацкая погоня ничем не отличается от бега в колесе. И уже из молодых делает таких же бабушек, пока, правда, не раздраженных всеми и вся, а безразличных ко всему и всем. В первую очередь, к себе и своим детям…

Нужно когда­то остановиться! Сейчас в Киеве появилась инициатива: раз в месяц ни шагу в супермаркет. Суть идеи такова: купи у древней бабушки, расположившейся у метро со своими яблочками, сушкой и т.д. И купи, даже если это тебе не нужно. Бабушка стесняется жить с протянутой рукой, она зарабатывает. Помоги ей! Помоги дожить до завтра! Помоги почувствовать, что мир не без добрых людей!

У

И только так мы выберемся из этой липкой паутины, в которую нас грамотно вмонтировали и стравили друг с другом — «пролетариев», молодых и старых ­ подлые, но совсем не глупые люди…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ