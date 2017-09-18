Антимонопольный комитет протестует против решения горсовета Запорожья о запрете на торговлю алкоголем

Запорожский горсовет установил незаконные ограничения на реализации алкогольных напитков ночью и утром. Об этом сказано в сообщении Запорожского областного территориального отделения Антимонопольного комитета (АМКУ).

«Административная коллегия Запорожского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины начала производства по делу по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны Запорожского городского совета на рынке розничной торговли алкогольными напитками в городе Запорожье.

Действия Запорожского горсовета, которые заключаются в принятии решения от 30.08.2017 № 86 «Об ограничении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) на территории Запорожье», согласно которому установлен не обусловленный законодательными актами Украины запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков во всех заведениях торговли, кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, рестораны и т.п.), на территории города Запорожья с 22:00 до 12:00 часов, имеют признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции…

Частью второй статьи 25 Хозяйственного кодекса Украины предусмотрено, что органам местного самоуправления запрещено принимать акты или совершать действия, ставящие в неравное положение отдельные категории субъектов хозяйствования или другим способом нарушающие правила конкуренции», — сказано в сообщении.