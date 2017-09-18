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Баскетболисты «Запорожье-ZOG» завоевали Кубок ректора НТУ ХПИ

От
Valeriy
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В рамках подготовки к новому сезону, который стартует уже через две недели, запорожский клуб выезжал в Харьков, где принял участие в предсезонном турнире Кубок Ректора Национального технического университета (ХПИ).

Подопечные Валерия Плеханова завоевали главный приз соревнований, одержав три победы: над местным суперлиговым БК «Политехник» — 76:72 (20:19, 19:14, 21:24, 16:15), дебютантом первой лиги — сборной студенческой командой Харькова — 120:50 (29:6, 23:20, 33:13, 36:11), представителем Высшей лиги — баскетбольным клубом Сумского госуниверситета — 100:62 (24:13, 19:17, 29:22, 28:10).

По словам главного тренера БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» Валерия Плеханова, этот турнир — это первые матчи в обновленном составе команды, а времени для подготовки было мало.

«Определенные недостатки в игре моих подопечных есть, но лично для меня подобные турниры являются хорошей возможностью для их исправления, — сообщил тренер. — К сожалению, из-за травм дома остались Максим Теряник и Богдан Ясиненко (надеюсь, что последний к традиционному Мемориала Вячеслава Гаврилова восстановит свои кондиции). Все же десять игроков, которых мы привезли в Харьков, были задействованы в игре примерно одинаково. Никого не хочу выделять персонально, а только отмечу, что все продемонстрировали бойцовские качества. Впрочем, организаторы турнира все же определили лучшего игрока в нашей команде — им стал Максим Никитин.
Я благодарен харьковчанам за предоставленную возможность проведения спаррингом с представителями трех лег отечественного баскетбола. Это прекрасная возможность проверить наши наработки как в защите, так и в нападении, увидеть и определенные недостатки, которых надо избавиться. Я убедился, что большинство наших игроков находятся в боевой форме, рад, что никто не получил травм. На следующей неделе целенаправленно будем готовиться к Мемориалу Вячеслава Гаврилова, который по подбору участников должен быть на уровень выше харьковского турнира».

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