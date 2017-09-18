В Запорожской области задержали браконьеров, укравших более 160 тыс. грн (ФОТО)

В течение выходных пограничники Бердянского отряда обнаружили двоих браконьеров и семерых нарушителей пограничного режима. Об этом сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.

В воскресенье, 17 сентября, на берегу Азовского моря рядом с базой отдыха «Рыбацкий хутор» обнаружили мужчину на маломерном плавсредстве «Казанка». Во время поверхностного осмотра в лодке нашли 104 экземпляра рыбы калкан, выловленных с помощью девяти сетей общей длиной более километра. Кроме того, владелец лодки нарушил пограничный режим.

На берегу Сиваша, недалеко от Стрелкового, еще один браконьер с помощью сетки вброд совершал вылов рыбы сингиль.

Общая сумма ущерба по обоим случаям составляет более 163 тысяч гривен. Также пограничники в течение двух суток обнаружили семерых нарушителей пограничного режима.