В Запорожском крае существенно уменьшилось количество преступлений (ИНФОГРАФИКА)

За 8 месяцев 2017 года в Запорожском регионе снизился уровень преступности и вырос показатель раскрываемости преступлений.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша, это стало возможно благодаря совместной работе сыщиков, следователей, прокуроров, патрульных и. т. д — одним словом всех правоохранителей, а также граждан, принимавших участие в борьбе и профилактике преступлений и правонарушений.

«Так в текущем году совершено на 9290 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом раскрыто на 854 преступления больше. Указанная статистика не является индикатором благополучия криминогенной обстановки области и гражданам, пострадавшим от преступной деятельности отдельных лиц от этого не становится легче. Но не смотря на это, могу сказать о том, что за этим результатом стоит ежедневная работа всего выше указанного коллектива, направленная на обеспечение правопорядка на территории области. Уверен, что результат обязательно будет. Мы работаем над тем, чтобы наша область была безопасной», — сообщил полковник Золотоноша.