В Запорожье будут судить расхитителей атомной станции

Должностные лица Запорожской АЭС и «Энергоатома» завладели средствами этих государственных предприятий на общую сумму более 300 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По уголовному производству, открытому по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, окончено досудебное расследование. В суд направлен обвинительный акт. За указанное преступление, а именно завладение чужим имуществом в пользу третьих лиц путем злоупотребления служебным положением, подозреваемым грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.