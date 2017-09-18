В Запорожье полиция просит разъяснить, по какой статье привлекать торговцев спиртным

Полиция обратились в Запорожский окружной административный суд с официальным письмом за разъяснениями – по какой статье в рамках действующего законодательства привлекать к ответственности тех, кто нарушил решение горсовета о запрете торговли алкоголя в ночное и утреннее время.

Об этом заявил начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Запорожской области Анатолий Ткаченко во время заседания за круглым столом на тему «Запрет ночной продажи алкоголя в Запорожье».

По его словам, в Запорожской области около 10% от общего числа преступлений совершаются людьми под воздействием алкоголя, в том числе и насилие в семье. Произошло более 53 ДТП с пострадавшими по вине лиц, которые управляли транспортом, употребив алкоголь.

Было составлено более 1,5 тыс. админпротоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения. За 6 месяцев составлено более 2800 протоколов за появление в пьяном виде в общественных местах, порядка 500 — за нарушение правил торговли алкоголем.

Анатолий Ткаченко подчеркнул, что первой мерой за нарушение правил торговли спиртным станет предупреждение. Дальше предусмотрено – привлечение к административной ответственности, речь идет и об аннуляции лицензии на продажу алкоголя. Запрет касается как торговых сетей, так и небольших магазинов, ларьков, заправочных станций – всех, кто имеет право на продажу спиртных напитков.