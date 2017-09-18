В Пакистане родители убили током влюбленных подростков

Пару влюбленных подростков, собиравшихся сбежать вместе и пожениться, убили током в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные полиции.

По подозрению в причастности к произошедшему задержаны представители обеих семей. Вначале убили и закопали 15-летнюю Бакхт Джан, на следующий день — ее 17-летнего бойфренда Рехмана.

По словам стражей порядка, непосредственное отношение к казни могут иметь отцы и дяди убитых тинейджеров, а также 30 представителей местного племенного совета, которые сейчас скрываются от следствия.

По сведениям издания, родители молодых людей уже согласились на их свадьбу, однако в дело вмешались представители джирги — совета старейшин. В частности, они пригрозили родственникам, что если те не осуществят убийство чести, то их будут ждать большие проблемы.

Убийство чести — преступление, совершаемое родными в отношении члена семьи, навлекшего на семью позор. В большинстве случаев жертвами становятся женщины и девочки.

В октябре 2016 года в Пакистане приняли закон, ужесточающий наказание за убийство чести. Ранее в том случае, если члены семьи жертвы прощали убийцу, он освобождался от наказания и конфликт урегулировался на основе соглашения сторон. Учитывая, что убийства чести зачастую совершаются одним из родственников с одобрения всей семьи, прощение убийце было гарантировано.