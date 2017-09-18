В России начали «бороться за мир» с помощью эротических календарей

В рамках проекта Make Love Not War’2016 команда знаменитого продюсера и главного пацифиста от российского шоу-бизнеса Лаки Ли подготовила эротический календарь, пропагандирующий мир во всем мире: «Апокалипсис завтра».

Эту идею поддержали два главных мужских журнала РФ — Playboy и MAXIM. В календаре представлены 12 мировых столиц в ядерной реальности и самые красивые девушки России.

В съемках для календаря приняли участие артистки стриптиз-клуба Golden Girls, а также победительница конкурса Miss MAXIM’2016 Наталья Шувалова и Playmate года’2015 Кристина Якимова. Они снялись обнаженными под лозунгом борьбы за мир.

Их роскошные тела охвачены огнем, как напоминание о том, что ждет нас всех в будущем, если не прекратить вооруженные конфликты сейчас. Главный посыл календаря — пусть лучше будет огонь страсти, а не войны!

Напомним, российская военщина во главе с Путиным оккупировали в 2014 году украинский Крым и развязали войну на востоке Украины.