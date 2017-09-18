Житель Запорожья, находившийся в розыске, угодил в руки патрульных

Мужчину, который находился в розыске выявили запорожские патрульные в помещении управления патрульной полиции, когда он пришел забрать права.

По информации пресс-службы патрульной службы, в отдел административной практики Управления патрульной полиции Запорожья пришел 24-летний мужчина, чтобы получить изъятое водительское удостоверение после решения суда.

Сотрудники отдела по имеющимся базами выяснили, что он с 2014 года находится в розыске Александровским отделом полиции ГУНП в Запорожской области как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по ч. 2 ст. 384 УК «Заведомо ложное показание, те же действия, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении, или с искусственным созданием доказательств обвинения или защиты, а также совершенные из корыстных побуждений».

Для выяснения всех обстоятельств полицейские доставили мужчину в Александровского отделения полиции.