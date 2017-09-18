Запорожец получил три года тюрьмы за удар полицейского по лицу

Отбывая условный срок за преступление, 22-летний житель Мелитополя совершил новое — ударил сотрудника полиции по лицу.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения мелитополец, в ответ на законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий, облил их напитком, нанес удар ладонью по лицу и толкнул одного полицейского.

Судом первой инстанции дебошир был безосновательно осужден к штрафу. Ошибка суда первой инстанции была исправлена, ранее дважды судимый злоумышленник получил справедливое наказание в виде 3 лет и одного месяца лишения свободы.

Напомним, что в июне 35-летний ранее судимый житель Запорожья был приглашен работником патрульной полиции в Александровское отделение полиции для составления административного протокола о насилии в семье.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник начал нецензурно выражаться в адрес инспектора дежурной части. После того, как последний предложил гражданину П. пройти к участковому инспектору полиции для оформления соответствующих документов мужчина категорически отказался выполнять законные требования работника полиции и умышленно причинил телесные повреждения инспектору дежурной части.

Злоумышленника сразу задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и по ходатайству прокуратуры ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Дело рассматривается в суде.