Запорожский «Водоканал» отключит запорожцев от благ цивилизации

Завтра, 19 сентября, с 00:00 до 24:00 будут, как сообщает администрация КП «Водоканал», отключены от холодного водоснабжения селькоммунхозы: Антоновский, Михайло-Лукашево, Павловский, Московский, Кировский, многоквартирные жилые дома пгт Новониколаевка.

Ведутся плановые ремонтные работы по подключению построенного водопровода Д-400мм г. Вольнянск – пгт Новониколаевка к действующему водопроводу Д-500мм с переключением населенных пунктов: с. Колос, с. Миролюбовка, с. Антоновка, с. Подгорное, с. Зеленый Гай. Протяженность водопровода 14000 п. м.

Администрация КП «Водоканал» приносит извинения потребителям за временные неудобства.