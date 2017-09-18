Запорожский предприниматель отбивался кухонным ножом от наглых грабителей

В Запорожье двое мужчин напали с ножом на жителя Запорожья и пытались ограбить. Нападение произошло в подъезде дома по улице Александровской.

Однако коммерсант, имея при себе кухонный нож, нанес ножевое ранение одному из злоумышленников. Нападавшие скрылись, а мужчина вызвал полицию.

Позже один из злоумышленников с ранением обратился в больницу, при этом назвался чужим именем. Полиция задержала 31-летнего жителя города — сейчас он находится под стражей.

По информации первого заместителя руководителя Запорожской местной прокуратуры №1 Наталии Бондаренко, принимаются меры по установлению личности и задержанию второго злоумышленника. Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 187 УК «Разбойное нападение по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.