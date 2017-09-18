Запорожца задержали за перестрелку на улице (ФОТО)

Возле стационарного поста «Лавра-200», который находится на выезде из Запорожья в сторону Днепра, 15 сентября прозвучали выстрелы. На дороге находился только один автомобиль Mercedes-Benz E220, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

Автомобиль двигался из Запорожья. В салоне транспорта находились четыре человека, а водитель держал в руках пистолет. Он еще несколько раз выстрелил в сторону инспекторов.

Ориентировку передали другим постам, а хулиганов начали преследовать. Их удалось задержать возле поселка Соленое. В ходе поверхностного осмотра у пассажира нашли травматический пистолет «Беркут» и разрешение на него. Пистолет изъяли, подозреваемых доставили в отделение полиции.

Возле поста «Лавра-200» следователи нашли и изъяли семь гильз. Мужчину, устроившего стрельбу, задержали. Его действия классифицируются по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.