Коммунальщики Запорожья сместили акценты в ремонте дорог

Смещая акцент на капитальные работы – мы сможем полностью привести в порядок дорожную инфраструктуру Запорожья. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил мэр Запорожья Владимир Буряк.

«Завершаем работы по строительству новой дороги в аэропорт. Основной комплекс работ выполнен в срок. Сегодня здесь наносят дорожную разметку и готовятся к установке дорожных знаков, продолжают благоустраивать зелёную зону.

Это, действительно, новая дорога. Мы не просто полностью демонтировали старое покрытие и уложили новое. Мы создали новый современный инфраструктурный объект – с тротуарами, дорожными карманами, остановочными комплексами. В частном секторе, через который проходила эта дорога, в рамках проекта мы сделали новые подъезды к каждому дому», — сообщил Владимир Буряк во время рабочей поездки к аэропорту.

По словам мэра Запорожья, дорога в аэропорт – это первый за последние годы проект по модернизации дорожной инфраструктуры города такого уровня. И это первый проект, на котором применен комплексный подход.

«Он полностью оправдал себя. Поэтому реализуем этот подход и на проспекте Маяковского, улицах Южноукраинской, Тиражной. Уверен, что только так – смещая акцент на капитальные работы – мы сможем полностью привести в порядок дорожную инфраструктуру Запорожья», — сообщил Буряк.