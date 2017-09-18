Подчиненному мэра Запорожья прокуратура прислала «черную метку»

Генеральному директору КП «Запорожэлектротранс» Юрию Папачу грозит до 5 лет лишения свободы по ч.2 статьи 191 УК.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, гендиректор «Запорожэлектротранса» злоупотребил своим служебным положением и необоснованно подписал дополнительные договоры о поставке дизельного горючего по завышенным ценам.

В результате гендиректор «Запорожэлектротранса» допустил растрату почти 116 тысяч гривен из бюджета предприятия. Чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса «Растрата имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением».

Такое деяние наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, Орджоникидзевский суд Запорожья рассматривает уголовное производство по факту получения взятки в крупном размере за незаконное захоронение на закрытом кладбище.

Его фигурантом является бывший директор КП «Запорожская ритуальная служба» Запорожского горсовета Роберт Шулунов.