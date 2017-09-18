Сколько стоят выбросы: запорожцам рассказали о цене их здоровья

За восемь месяцев 2017 года в бюджеты всех уровней Запорожской области поступило почти 186 млн гривен экологического налога. В частности, в государственный бюджет поступило 37,2 миллиона, в местные бюджеты — 148,7 миллиона.

Как рассказала «Верже» в. о. начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Козаченко, поступления «эконалога» в регионе существенно выросли. По сравнению с показателями прошлого года — на 156 млн грн. Более трети из общей суммы предприятия перечислили в августе — 68,3 миллиона, что на 57,4 миллиона превышает августовские данные 2016-го.

— Средства, компенсируемые предприятиями-загрязнителями, в большинстве поступают в местные бюджеты. Сегодня 80 процентов «эконалога» остается в хранилищах тех территорий, где расположены объекты, которые наносят вред окружающей среде. В Запорожском регионе насчитывается более 2,6 тысячи субъектов хозяйствования, производственная деятельность которых связана с выбросами опасных веществ, — отметила Юлиана Козаченко.

Отметим, ставки налога зависят от наименования загрязняющего вещества, класса опасности. Например, за выбросы в атмосферный воздух тонны фенола ставка составляет более 10000 гривен, газообразных фтористых соединений — 5,4 тысячи, свинца и его соединений — более 93 000.