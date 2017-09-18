Экс-милиционеру из Запорожья грозит «вышка» за убийство человека

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего работника батальона патрульной службы полиции особого назначения «Скиф», которого обвинили в похищении и умышленном убийстве человека по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, обвинительный акт по ч. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК — «Умышленное убийство похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и «Умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они повлекли тяжкие последствия» направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщал «Верже», 22 декабря 2015 года в лесополосе вблизи села Николай-Поле под Запорожьем был найден труп мужчины в шортах. Спустя несколько месяцев подозреваемого задержали. Милиционеру вменили в вину, что он по предварительному сговору с неустановленным пока лицом, применяя физическую силу и наручники, похитил мужчину из 5-й горбольницы Запорожья, где тот был на стационарном лечении, и на машине увез его. После этого милиционер задушил мужчину веревкой, а тело перевез в лесополосу. Материалы по подельнику, совместно с которым бывший милиционер совершил убийство, выделено в отдельное производство.