Будущим запорожским выпускникам рассказали о новых условиях ВНО

С 2018 года вступают в силу изменения в условиях прохождения внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА.

ВНО пройдет с 2 мая по 14 июля по четырем предметам. В программе: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, французский и немецкий языки. Теста по русскому языку не будет.

Результаты тестирования засчитают как результат государственной итоговой аттестации по украинскому языку, математике или истории и по выбору один из учебных предметов. Кроме того, ВНО по украинскому языку сдадут выпускники колледжей и профессионально-технических училищ.

Изменения появятся в проведении тестирования по иностранным языкам. Будут использоваться тесты разных уровней сложности – В1 и В2. Выпускники, которые хотят засчитать результаты ВНО как ГИА, должны проходить предметный тест уровня В2. Кроме того, в тестировании будет раздел «Понимание языка на слух». Он предусматривает прослушивание звуковых фрагментов и исполнения к ним заданий.