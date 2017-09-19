В Бердянске бешеный пес укусил ребенка

В одном из районов Бердянска ввели двухмесячный карантин из-за того, что бешеный пес укусил 7-летнего ребенка.

По словам начальника управления Госпродпотребслужбы Бердянска Татьяны Бонжуковой, карантин введен из-за обнаружения бешенства у издохшей собаки, которая укусила ребенка. Это произошло 12 сентября в одном из дворов бульвара Шевченко.

Ребенку была проведена необходимая вакцинация, а животное взяли под надзор. 15 сентября животное умерло, для проведения анализа биологический материал был направлен в Запорожье. Вчера, 18 сентября, результаты анализов подтвердились – бешенство. Ребенка перевели в Запорожскую детскую клиническую больницу для наблюдения областными специалистами.

Комиссия утвердила мероприятия по ликвидации очага бешенства – провести принудительную вакцинацию всех домашних собак и кошек. Владельцев, которые отказываются от вакцинации, привлекать к административной ответственности, а также организовать отлов бездомных животных с этой территории.

С сегодняшнего дня, 19 сентября, на бульваре Шевченко работает пункт вакцинации, в котором прививки бесплатны. Ветеринары будут работать с 9:00 до 13:00. За дополнительной информацией можно обращаться по тел. 2-13-29, 2-24-40 (в рабочее время) или 101.