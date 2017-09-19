В Запорожской области полиция «обнулила» воинственно настроенного наркомана (ФОТО)

В понедельник, 18 сентября, в ходе операции «Оружие и взрывчатка» у жителя Мелитопольского района обнаружили корпусы гранат, запал и наркотики. Ранее мужчина был неоднократно судим, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В ходе санкционированного обыска у 59-летнего местного жителя нашли и изъяли три корпуса гранат «Ф-1» и один запал. В доме полицейские обнаружили сверток с наркотическим веществом. Все изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

По ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Ведется досудебное расследование.