В Запорожской области пройдут выборы в 10 объединенных громадах

Центральной избирательной комиссией на 29 октября 2017 года назначены выборы в 10-ти объединенных территориальных громадах (ОТГ) Запорожской области.

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, выборы назначены в десяти громадах края: Подгорненской сельской объединенной территориальной общины Васильевского района; Новоуспеновской сельской объединенной территориальной общины Веселовского района; Чкаловской сельской объединенной территориальной общины Веселовского района; Петро-Михайловской сельской объединенной территориальной общины Вольнянского района; Воздвижевской сельской объединенной территориальной общины Гуляйпольского района; Плодородненской сельской объединенной территориальной общины Михайловского района; Приазовской поселковом объединенной территориальной общины Приазовского района; Кирилловской поселковом объединенной территориальной общины Акимовского района; Акимовской поселковой объединенной территориальной общины Акимовского района.

Кроме того, одна ОТГ образована на территории сопредельных административно-территориальных единиц – Новобогдановская сельская объединенная территориальная община, в которую входят сельские совета Мелитопольского и Михайловского районов.