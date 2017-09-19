В Запорожье бульвар укрывают новыми газонами (ФОТО)

На бульваре Шевченко развернулись масштабные работы по обновлению газонов. Специалисты КРСП «Зеленстрой» укладывают рулонный газон.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета, ровный зеленый ковер украшает и придает уют городу. Планируется до конца недели полностью обновить зеленые зоны на участке бульвара Шевченко от проспекта Соборного до улицы Леонида Жаботинского. Объем работ порядка 1800 кв. м.

– В этом году в рамках городской программы по озеленению запланировано обновить газоны на бульваре Шевченко, также у памятных мест общей площадью 2,5 тыс. кв.м. Рулонный газон выращен на полях Днепропетровской области. Это двух-трехгодичный газон, который адаптирован к климатическим условиям Запорожья. Также укладка рулонного газона является одним из методов борьбы с карантинными растениями – фитоцинотическим. Выполняется замена старого грунта и полная замена трав, – рассказал директор КРСП «Зеленстрой» Алексей Анохин.