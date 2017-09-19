В Запорожье валютчик кухонным ножом дал отпор разбойникам

Двое вооруженных ножом мужчин пытались ограбить предпринимателя у подъезда, но несостоявшаяся жертва разбоя вытащил кухонный нож и ранил одного из налетчиков.

Двое мужчин у подъезда дома на улице Александровской в Запорожье под угрозой применения ножа пытались совершить разбойное нападение на 45-летнего коммерсанта. Однако горожанин, имея при себе кухонный нож, нанес ножевое ранение туловища одному из злоумышленников. Нападавшие скрылись, а мужчина вызвал полицию.

Сотрудники криминальной полиции быстро установили личность одного из злодеев, поскольку тот обратился в больницу с ножевым ранением. 31-летнего жителя города задержали. Налетчик находится под конвоем в больнице. В отношении него начато производство по.2 ст 187 УК «Разбойное нападение по предварительному сговору лиц». Срок за такое — до 10 лет лишения свободы. Принимаются меры по установлению личности и задержанию второго злодея.

По неподтвержденной пока официально информации, жертва нападения — валютчик и возвращался домой с крупной суммой денег. Ведется проверка и в отношении него — не было ли состава преступления и в его действиях.