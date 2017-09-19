В Запорожье заканчивают ремонтировать дорогу к аэропорту (ФОТО)

В Запорожье прошло выездное совещание по ремонту дорог. На нем обсуждался вопрос реконструкции дороги от Военного городка до Международного аэропорта «Запорожье».

Как сообщает пресс-служба Запорожского городского совета, уже нанесли дорожную разметку. Осталось установить дорожные знаки, благоустроить зеленую зону, выполнить посев травы.

Длина ремонтируемого участка составляет более 2,7 километра. В подрядной организации сообщили, что за прошедшее время они демонтировали старые бордюры и дорожное покрытие, обустроили основание под асфальт и выравнивающий слой. После этого выполнили укладку асфальта в два слоя и на общей площади более двадцати тысяч квадратных метров, установили новые бордюры.

Завершение укладки асфальта планировалось в октябре. Но сроки были сокращены, и задание выполнили раньше. Вдоль дороги обустроены въезды, съезды, «карман» остановок, посадочные площадки, тротуары. Установлены четыре остановки общественного транспорта, по две на каждом направлении.

Кроме того, почти завершилось строительство внешнего освещения на участке дороги от трассы Харьков-Симферополь до Военного городка.