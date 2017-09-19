В Запорожье обсудят важные вопросы на сессии горсовета

Очередная сессия Запорожского городского совета состоится 27 сентября. Начало в 11:00.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в повестку дня сессии включены 29 вопросов.

Среди них: о внесении изменений в решение городского совета от 21.12.2016 №48 «О бюджете города на 2017 год» (с изменениями); о внесении изменений в решение городского совета от 25.12.2015 №16 «Об утверждении Программы «Охраны здоровья города Запорожья на период 2016-2018 годов» (с изменениями); о внесении изменений в решение городского совета от 21.12.2016 №12 «Об утверждении «Программы развития первичной медико-санитарной помощи города Запорожья на 2017 год» (с изменениями) и другие.