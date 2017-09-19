В Запорожье разыскивают пропавшего студента (ФОТО)

В Запорожье пропал без вести студент ЗНТУ, участник команды КВН «Банда панда» Виталий Гуденко. Об этом в социальной сети Facebook сообщают близкие парня.

«Виталий Гуденко, студент ЗНТУ. Работает в спорт-баре «Лофт» (на бульваре Шевченко — Ред.). Последний раз видели в среду вечером после работы. Общались с родителями, с ними тоже не связывался. Если у вас есть какая-либо информация по поводу местонахождения человека – пожалуйста, сообщите по телефону (066) 465-20-35! Мы очень переживаем!», – написала знакомая Виталия, Татьяна Баранова.